РФ не может наступать на Донбассе из-за сильного "снарядного голода" - The Wall Street Journal

Российские оккупанты ежедневно тратят около 10 тысяч снарядов, что в 2-3 раза меньше, чем прошлым летом.

Оккупанты не могут идти в наступление из-за нехватки снарядов / Коллаж фото Минобороны РФ

Российские оккупанты не могут пойти в наступление на Донбассе из-за серьезной нехватки артиллерийских снарядов. Эта нехватка стала более заметной в последние недели. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В Минобороны Британии заявили, что на многих участках фронта теперь установлена даже некая норма для оккупантов по использованию снарядов в день. Там также убеждены, что именно это нормирование стало причиной российских "неудач" на фронте. Однако РФ хочет начать использовать старые боеприпасы, которые ранее считались непригодными для использования.

Из-за такой нехватки Кремль пытается всячески договориться с Северной Кореей и другими своими партнерами, чтобы купить у них боеприпасы.

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Сколько РФ тратит снарядов в день

Стоит напомнить, что еще в первые месяцы войны оккупанты бессчетно использовали боеприпасы, будто их запасы безграничны. Аналитики утверждают, что РФ выпускает около 10 тысяч снарядов в день, в то время как прошлым летом это количество было на уровне 20-30 тысяч в день.

Что касается Украины, то по данным издания, ВСУ тратят в день примерно 3 тысячи боеприпасов.

Бои за Бахмут

Несмотря на то, что у России серьезная нехватка снарядов, оккупантам удалось продвинуться в районе Бахмута. Город до сих пор находится под угрозой окружения, однако ВСУ не отступают.

"На востоке очень тяжело, очень больно. Нам нужно уничтожить военную мощь врага, и мы это сделаем", — говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Издание утверждает, что "линией разграничения между украинской и российской армиями теперь является река Бахмутка", которая делит Бахмут пополам. Оккупанты продолжают обстреливать город с трех сторон. Они надеются, что им удастся захватить Донбасс.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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