ВСУ не уйдут из Бахмута: на Ставке у Зеленского решили продолжить оборонную операцию

Члены Ставки рассмотрели ход оборонной операции на Бахмутском направлении.

Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего / Офис президента Украины, 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило

Члены Ставки верховного главнокомандующего во вторник, 14 марта, поддержали дальнейшее удержание и защиту Бахмута Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел очередное заседание Ставки.

В частности, члены Ставки заслушали доклады главнокомандующего Вооруженных сил Украины и командующих оперативно-стратегических группировок войск об актуальной ситуации на фронте.

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"Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки выразили общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмут", — говорится в сообщении.

На заседании также проанализировали обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой.

Отдельно обсуждались темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.

Кто принимал участие в заседании Ставки:

руководитель Офиса президента Андрей Ермак;

начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов;

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;

премьер-министр Денис Шмыгаль;

секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов;

командующие родов войск и оперативных направлений;

члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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