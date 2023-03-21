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Донбасс, заморозка конфликта и переговоры: Самусь раскрыл планы Кремля по войне в Украине

21 марта 2023, 17:56
Россияне будут пытаться заморозить конфликт, потому что у них нет ресурсов, уверен эксперт.
Михаил Самусь рассказал о ближайших целях оккупантов
Михаил Самусь рассказал о ближайших целях оккупантов / скриншот YouTube

Задача у российских оккупационных войск одна – захватить Донецкую и Луганскую области, а дальше пробовать как-то выходить на переговоры, заявил заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

В интервью Главреду он отметил, что в Кремле понимают, что не имеют возможности проводить стратегические операции, и сейчас они бы хотели заморозить конфликт.

"Затем, пользуясь заморозкой, набрать 500 тысяч, позже еще 500 тысяч, и тогда попробовать еще раз. Возможно, снова полезть через Беларусь. Украина, конечно, им этого не позволит сделать, поэтому они будут продолжать долбиться на Донбассе, потому что они думают, что это легче всего. Мол, им осталось немножко, оккупируют Краматорск и Славянск, и объявят, что достигли целей "СВО". Путин заявит, что, мол, мы больше ничего не хотим, у нас есть аннексированные территории, давайте что-то решать с киевским режимом. Украина – нейтральна, но Россия обязуется там больше ничего не делать", - пояснил эксперт.

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Кто такой Михаил Самусь

Михаил Самусь – военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам.

По его словам, россияне будут пытаться заморозить конфликт, потому что у них нет ресурсов.

"Генералы докладывают Путину о том, что нужна передышка, желательно в полгода-год, чтобы набрать новый личный состав, обучить его, подготовить технику, новые соединения, корпуса – ту группировку, которую они потеряли в прошлом году. Поэтому тактически РФ свои активные действия однозначно будет продолжать на Донбассе", - считает Самусь.

Эксперт подчеркнул, что на других направлениях у них просто нет сил.

"Они могут попробовать пойти, например, на Харьков, но могут ли они взять город? Очевидно, что нет. Они могут попробовать пойти и на Черниговскую область, на Киев или на Волынь. Теоретически все можно, но сейчас у них нет группировок, которые бы позволили хотя бы теоретически говорить о каких-то успехах", - подытожил эксперт.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине война на Донбассе Михаил Самусь
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