"Огромные ресурсы в топку": генералы РФ бросили все, чтобы выполнить приказ Путина - эксперт

Стойкость украинских защитников дает возможность ВСУ подготовиться к контрнаступлению.

Путин отдал приказ оккупировать Донбасс до конца марта / скриншот YouTube

Российские генералы используют огромные человеческие ресурсы, чтобы выполнить приказ российского диктатора Владимира Путина - оккупировать Донбасс до конца марта, заявил военный эксперт Михаил Самусь

"Российские войска пытаются использовать оставшееся время, а это несколько недель, чтобы выполнить политический приказ Путина - оккупировать Донетчину и Луганщину. Поэтому россияне вбрасывают такие огромные человеческие ресурсы и живую силу в топку. Для российских генералов главным является выполнить приказ Путина. Поэтому они истеричными, бешеными атаками пытаются проломить украинскую оборону, окружить Бахмут", - отметил Самусь ​​​​​​ в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

Кто такой Михаил Самусь Михаил Самусь – военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. видео дня

По его словам, россияне обстреливают Краматорск, наносят удары по всей Донетчине, Луганщине, Харьковщине, Сумщине, поскольку противник пытается создать условия, чтобы выполнить задачу Путина. В то же время стойкость украинских защитников дает возможность ВСУ подготовиться к контрнаступлению.

"Но украинское командование четко понимает, какими действиями противник пытается этого достичь. Где сильные стороны ВСУ, а где слабые места противника. ВСУ уничтожают мощность противника, давая возможность подготовиться ВСУ к контрнаступлению", - подытожил Самусь.

Ситуация в Бахмуте

Российские оккупанты пытаются захватить Бахмут в Донецкой области и бросают туда свои основные силы. Им даже удалось захватить некоторые территории, рассказал первый заместитель командующего Украинской добровольческой армии, командир отряда "Юг" УДА в составе 28-й ОМБр полковник Сергей Ильницкий ("Сокол").

Он отметил, что в Бахмуте до сих пор остается угроза окружения города, ведь он уже окружен наполовину. Полковник убежден, что Украине необходимо продолжать сдерживать оборону и уничтожать врага в Бахмуте.

Ранее в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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