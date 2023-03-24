"Это будет поражение Запада": эксперт сказал, почему западные партнеры не дадут Украине проиграть войну

Запад не допустит поражения Украины. Помощь, которую предоставляют западные партнеры, вряд ли будет снижаться, подчеркнул Сунгуровский.

Эксперт сказал, почему западные партнеры не дадут Украине проиграть войну/ 93 ОМБр Холодный Яр, Главред

Западные государства не допустят поражения Украины в войне со страной-агрессором Россией, ведь в таком случае это будет их поражением.

Опасность того, что Запад просто будет стоять в стороне и не помогать, была с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Однако сейчас западные партнеры уже не будут отступать и продолжат предоставлять украинцам помощь для защиты от агрессора. Такое мнение высказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью Главреду.

"Проблема в том, что поражение Украины в этой войне – это явное поражение Запада. Если на начальных этапах они еще могли отгородиться и сказать, что Украина сама по себе, мы можем ей помогать или не помогать, но сейчас они этого сказать не могут, поскольку уже втянулись в эту войну. Поражения Запада они допустить не могут, как бы им ни хотелось", – сказал Сунгуровский.

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Какие бы ни звучали призывы "полезных идиотов" на Западе, в США и европейских странах, интересы этих стран выше заявлений, говорит эксперт. Он выразил надежду, что помощь Украине в этой войне, которую предоставляют западные партнеры, не будет снижена.

"Политиков и военных на Западе хватает – на каждом Рамштайне мы воочию видим, что пакеты помощи растут. Это происходит в том числе за счет оборонных потенциалов стран, которые предоставляют нам помощь и понимают, что выигрыш в войне – это выигрыш в Украине. Поэтому они прекрасно понимают, куда лучше вкладывать эти средства", – подытожил Сунгуровский.

Война в Украине

Ранее в британской разведке заявили, что наступление российских сил под Бахмутом начинает ослабевать, хотя ситуация для защитников города остается сложной. В последние дни украинские силы начали локальную контратаку к западу от Бахмута, чтобы уменьшить давление противника на трассу H-32, которая является важной для снабжения.

Аналитики Института изучения войны отмечали, что российские оккупационные войска перебрасывают подразделения на различные участки фронта в Украине. Вероятно, это делается для того, чтобы начать или активизировать наступательные операции на новых направлениях. При этом эксперты отмечают, что общее весеннее наступление оккупантов приближается к кульминации.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что страна-агрессор Россия может воевать еще максимум два года – до конца 2024 года. Дальше у нее просто не хватит сил продолжать это. Однако РФ может "сдуться" еще быстрее, если против нее усилят санкции.

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