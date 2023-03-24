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"Это будет поражение Запада": эксперт сказал, почему западные партнеры не дадут Украине проиграть войну

24 марта 2023, 05:00
Запад не допустит поражения Украины. Помощь, которую предоставляют западные партнеры, вряд ли будет снижаться, подчеркнул Сунгуровский.
Украинские военные, Николай Сунгуровский
Эксперт сказал, почему западные партнеры не дадут Украине проиграть войну/ 93 ОМБр Холодный Яр, Главред

Западные государства не допустят поражения Украины в войне со страной-агрессором Россией, ведь в таком случае это будет их поражением.

Опасность того, что Запад просто будет стоять в стороне и не помогать, была с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Однако сейчас западные партнеры уже не будут отступать и продолжат предоставлять украинцам помощь для защиты от агрессора. Такое мнение высказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в интервью Главреду.

"Проблема в том, что поражение Украины в этой войне – это явное поражение Запада. Если на начальных этапах они еще могли отгородиться и сказать, что Украина сама по себе, мы можем ей помогать или не помогать, но сейчас они этого сказать не могут, поскольку уже втянулись в эту войну. Поражения Запада они допустить не могут, как бы им ни хотелось", – сказал Сунгуровский.

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Какие бы ни звучали призывы "полезных идиотов" на Западе, в США и европейских странах, интересы этих стран выше заявлений, говорит эксперт. Он выразил надежду, что помощь Украине в этой войне, которую предоставляют западные партнеры, не будет снижена.

"Политиков и военных на Западе хватает – на каждом Рамштайне мы воочию видим, что пакеты помощи растут. Это происходит в том числе за счет оборонных потенциалов стран, которые предоставляют нам помощь и понимают, что выигрыш в войне – это выигрыш в Украине. Поэтому они прекрасно понимают, куда лучше вкладывать эти средства", – подытожил Сунгуровский.

Война в Украине

Ранее в британской разведке заявили, что наступление российских сил под Бахмутом начинает ослабевать, хотя ситуация для защитников города остается сложной. В последние дни украинские силы начали локальную контратаку к западу от Бахмута, чтобы уменьшить давление противника на трассу H-32, которая является важной для снабжения.

Аналитики Института изучения войны отмечали, что российские оккупационные войска перебрасывают подразделения на различные участки фронта в Украине. Вероятно, это делается для того, чтобы начать или активизировать наступательные операции на новых направлениях. При этом эксперты отмечают, что общее весеннее наступление оккупантов приближается к кульминации.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что страна-агрессор Россия может воевать еще максимум два года – до конца 2024 года. Дальше у нее просто не хватит сил продолжать это. Однако РФ может "сдуться" еще быстрее, если против нее усилят санкции.

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