"Брак по расчету, где РФ – младший партнер": Блинкен раскритиковал отношения России и Китая

КРН пытается продвигать "нелиберальное" видение мирового порядка, но вряд ли именно к этому стремится РФ. Путин хочет мирового беспорядка, заявил Блинкен.

Блинкен раскритиковал отношения России и Китая/ УНИАН, сайт Кремля

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву критически высказался об отношениях КРН и России. Он назвал такие отношения "браком по расчету", сообщает Barron's.

"Отчасти потому, что мировоззрение у них совсем другое, чем у нас, у них заключен брак по расчету", – сказал Блинкен.

При этом он отметил, что в этих отношениях страна-агрессор Россия является "младшим партнером".

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Госсекретарь Соединенных Штатов заявил, что Пекин пытается продвигать "нелиберальное" видение мирового порядка, к тому же он хочет сдвинуть Вашингтон с его позиций. Однако, по словам Блинкена, вряд ли именно этого хочет Москва и глава Кремля Владимир Путин. Вероятнее всего, Путин "хочет мирового беспорядка", отметил Блинкен.

Также он заявил, что дипломатическая, политическая и материальная поддержка России Китаем, "безусловно, противоречит интересам США в прекращении войны России против Украины".

Визит Си Цзиньпина в Москву 20 марта

В понедельник, 20 марта, глава КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Лидер Китая прибыл в РФ, несмотря на международный ордер на арест Путина, который был выдан Международным уголовным судом в Гааге.

Как сообщили китайские СМИ, во время переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с агрессивной войной, которую РФ развязала против Украины. Лидер Китая Си Цзиньпин подчеркнул, что "голоса за мир и разум в украинском вопросе нарастают", большинство стран выступает за деэскалацию напряженности.

После этого аналитики ISW отметили, что Путину не удалось добиться желаемого партнерства с Си Цзиньпином. 21 марта лидеры двух стран подписали совместное заявление "об углублении всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества". В документе говорится о различных двусторонних намерениях и подтверждается приверженность стран к государственному суверенитету и территориальной целостности друг друга. Но обязательства, взятые на себя сторонами, заметно однобокие, что указывает на то, что лидер КНР соглашается на более сдержанный вариант отношений Китая и РФ, чем, вероятно, желает Путин.

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