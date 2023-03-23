УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Брак по расчету, где РФ – младший партнер": Блинкен раскритиковал отношения России и Китая

23 марта 2023, 14:56
КРН пытается продвигать "нелиберальное" видение мирового порядка, но вряд ли именно к этому стремится РФ. Путин хочет мирового беспорядка, заявил Блинкен.
Энтоны Блинкен, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Блинкен раскритиковал отношения России и Китая/ УНИАН, сайт Кремля

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву критически высказался об отношениях КРН и России. Он назвал такие отношения "браком по расчету", сообщает Barron's.

"Отчасти потому, что мировоззрение у них совсем другое, чем у нас, у них заключен брак по расчету", – сказал Блинкен.

При этом он отметил, что в этих отношениях страна-агрессор Россия является "младшим партнером".

видео дня

Госсекретарь Соединенных Штатов заявил, что Пекин пытается продвигать "нелиберальное" видение мирового порядка, к тому же он хочет сдвинуть Вашингтон с его позиций. Однако, по словам Блинкена, вряд ли именно этого хочет Москва и глава Кремля Владимир Путин. Вероятнее всего, Путин "хочет мирового беспорядка", отметил Блинкен.

Также он заявил, что дипломатическая, политическая и материальная поддержка России Китаем, "безусловно, противоречит интересам США в прекращении войны России против Украины".

Визит Си Цзиньпина в Москву 20 марта

В понедельник, 20 марта, глава КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Лидер Китая прибыл в РФ, несмотря на международный ордер на арест Путина, который был выдан Международным уголовным судом в Гааге.

Как сообщили китайские СМИ, во время переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с агрессивной войной, которую РФ развязала против Украины. Лидер Китая Си Цзиньпин подчеркнул, что "голоса за мир и разум в украинском вопросе нарастают", большинство стран выступает за деэскалацию напряженности.

После этого аналитики ISW отметили, что Путину не удалось добиться желаемого партнерства с Си Цзиньпином. 21 марта лидеры двух стран подписали совместное заявление "об углублении всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества". В документе говорится о различных двусторонних намерениях и подтверждается приверженность стран к государственному суверенитету и территориальной целостности друг друга. Но обязательства, взятые на себя сторонами, заметно однобокие, что указывает на то, что лидер КНР соглашается на более сдержанный вариант отношений Китая и РФ, чем, вероятно, желает Путин.

Вас также может заинтересовать:

новости России война в Украине новости США Энтони Блинкен новости Китая
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:25

Украина получила первые 4 истребителя МИГ-29

15:22

У "вагнеровцев" большие проблемы: Пригожин собрался бежать из Украины в Афганистан - BloombergВидео

15:19

Ловкость рук и никакого мошенничества: что нужно для хорошего урожая кабачков

15:11

Российский актер рассекретил музыкальную группу из РФ, которая донатит для УкраиныВидео

14:56

"Брак по расчету, где РФ – младший партнер": Блинкен раскритиковал отношения России и КитаяВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:52

Вкуснее в 10 раз: вымочите сельдь в секретном ингредиенте и удивите гостей бомбической закускойВидео

14:43

Не только просто, но и дешево: очень вкусный рецепт закуски Сюрприз цыпленка на Пасху 2023Видео

14:25

Мир наизнанку: Дмитрий Комаров станет шахтером на изумрудном руднике Колумбии

14:25

Передали все, что могли: президент Чехии загрустил насчет военной помощи для УкраиныВидео

Реклама
14:21

В Киево-Печерской лавре заявили, что монахи оттуда не будут выселятьсяВидео

14:17

"Успеха и так не было": в России объяснили провал гастрольного тура запроданки ПовалийВидео

14:07

Павел Зибров эксклюзивно в ЖВЛ рассказал, почему дочь отменила свадьбу с бизнесменомВидео

14:01

Зеленский прибыл в Херсонскую область: провел совещание и наградил воинов ВСУВидео

13:41

Адвокат спрогнозировал, как ордер на арест Путина повлияет на военную помощь от Запада УкраинеВидео

13:22

"Ударим ракетами по Бундестагу и Офису Шольца": в РФ разразились угрозами ГерманииВидео

13:19

Что нельзя делать с вещами умершего человека, чтобы не сохранить энергию смерти

13:03

Китай "забыл" два главных пункта: Загородний объяснил, что не так с "мирным планом" ПекинаВидео

12:48

Фаворитку Евровидения-2023 Loreen обвинили в плагиате хита у украинской певицыВидео

12:37

"Мы сами ушли": депутат Госдумы назвал достижением России побег оккупантов из ХерсонаВидео

12:10

Как применять оливковое масло: шесть умных способовВидео

Реклама
11:55

Был надежным и мужественным: в боях под Бахмутом погиб младший сержант из Харьковской области

11:45

Войска РФ продвинулись на Луганщине и попытаются захватить Купянск – разведка БританииВидео

11:41

Звезда "Москва слезам не верит" бессильно "плюнула желчью" в сторону ЗеленскогоВидео

11:35

Россия может вести войну максимум до конца 2024 года – ГУРВидео

11:17

Гороскоп на завтра 24 марта 2023: Овну – большие проблемы, Рыбам - кризисВидео

10:57

Можно ли дарить, отдавать или выбрасывать цветок женское счастье: что говорят приметы

10:50

Медведеву приснилось, что "Украина – часть РФ": он абсурдно объяснил причину вторженияВидео

10:45

Доллар будет уже не по 40: эксперт пояснил, что случится с курсом американской валюты в апрелеВидео

10:29

Россия может "подарить" свои земли Китаю: эксперт назвал фишку аренды территорий ПекинуВидео

10:17

Лорак третья: как выглядит рейтинг звезд-предателей УкраиныВидео

10:16

В Мелитополе взорвали экс-полицейского, который перешел на сторону оккупантовВидео

10:09

Мобилизация в ВСУ: юрист пояснил, кого могут снова взять на учет и призватьВидео

10:08

Кофе с маслом: удивительные сведения о нестандартном напиткеВидео

09:38

"Совсем скоро": командующий Сухопутных войск Сырский намекнул на контрнаступление ВСУ

09:31

В Белом доме рассмеялись над награждением Шойгу пилота, который врезался в беспилотник СШАВидео

09:29

"Нам повезло": жители разрушенных ракетой домов в Запорожье рассказали, как им удалось выжитьФотоВидео

09:08

В случае приезда Путина в Европу его должны арестовать и передать суду – БлинкенВидео

09:02

Загородний объяснил, будет ли Пекин аннексировать территории РФВидео

09:00

ВСУ уже перемололи 650 тысяч оккупантов, Европе самое время добить Россию - СунгуровскийЭксклюзив

08:44

У Байдена разнесли вопли Путина: пусть Россия заберет танки из Украины, раз боится снарядовВидео

Реклама
08:40

Гороскоп на сегодня 23 марта 2023: Девам – раздражения, Скорпионам – напряжениеВидео

08:28

Си отправил сигнал миру, что не даст разгромить Путинамнение

08:05

Еще задолго до ордера МУС мы знали, что нет смысла разговаривать с Путиным - Кулеба

08:04

Пудель, хаски или овчарка: какие породы собак подходят каждому знаку зодиака

07:46

Путин собрался долго воевать, нужного готовиться к длительной поддержке Украины – СтолтенбергВидео

07:25

Си Цзиньпин не смог повлиять на желание Путина уничтожить Украину - Белый дом

06:43

"Стратегический союз" РФ и Китая, которого нетмнение

06:34

Армия РФ может начать наступления на новых направлениях - ISW

03:55

"Разобьёт младенцев о камень": священник из РФ рассказал оккупантам, как убивать украинских детейВидео

03:00

"Китаю все равно, кто будет возглавлять РФ": эксперт назвал истинную цель визита Си Цзиньпина в МосквуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять