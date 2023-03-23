ВСУ уже перемололи 650 тысяч оккупантов, Европе самое время добить Россию - Сунгуровский

Нескончаемые мобилизационные ресурсы России - это миф. Поэтому Европа должна сосредоточиться на разгроме РФ в Украине.

НАТО пытаются сдерживать Россию, Альянсу важно усиливать помощь Украине - Николай Сунгуровский / Главред

В НАТО на фоне агрессии России в Украине размышляют над расширением военного присутствия на восточном фланге и планируют создать военизированные эшелоны численностью до 300 тысяч человек, которые могут в короткие сроки прийти на помощь союзникам.

В частности, первый эшелон, который может состоять из около 100 тыс. солдат, готовых к выдвижению в течение 10 дней, может быть привлечен из Польши, Норвегии и стран Балтии. В него также могут входить многонациональные боевые группы, которые НАТО уже создал на восточном фланге. Второй эшелон войск будет поддерживать этих солдат, готовых к развертыванию из таких стран, как Германия, в течение 10-30 дней.

В интервью Главреду директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал, почему России будет сложно собрать пополнение для своих войск, хватит ли 300-тысячной группировки НАТО для сдерживания страны-агрессора, и почему Европе важно перевести экономику на военные рельсы.

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В издании Politico появилась информация о том, что НАТО всерьез обсуждают укрепление своей восточной границы - в частности, идет речь о 300 тысячах военных в нескольких эшелонах, которые могут в короткие сроки прийти на помощь союзникам. Не могли бы вы разъяснить, что собой представляют эшелоны НАТО – что в них входит?

В принципе это оправданная мера со стороны НАТО ввиду угрозы со стороны России для усиления восточных флангов. Дело в том, что это решение было принято уже давно, во время Пражского и Мадридского саммитов. Решение о том, чтобы 40-тысячную структуру, силы быстрого реагирования НАТО увеличить до 300 тысяч. То есть чтобы не тратить дополнительное время на развертывание сил, сделать это заблаговременно. Это – одна из "фишек" НАТО по обороне и сдерживанию, новой стратегии НАТО, которая заключается в увеличении своего передового присутствия и тем самым уменьшения времени на подготовку к возможной широкомасштабной войне.

Принимая во внимание состояние России и НАТО, это, скорее всего, мера сдерживания для того, чтобы РФ не могла даже думать о том, чтобы сунуться на территорию НАТО. То, что мы слышим в различных студиях, от Скабеевой и других, о том, что Россия за два часа разнесет все НАТО, сомнительно – в Украине они уже показали, на что способны.

Эшелонированное присутствие, где первый эшелон предполагает 100 тысяч, второй эшелон – примерно 200 тысяч, и отличаются они сроками их развертывания. Если первый эшелон развертывается в течение 10 дней, то второй в течение месяца, это – максимальный срок.

Если говорить о том, насколько эта мера рациональна, то не совсем.

Потому что, как выяснилось, здесь необходимы усилия не только НАТО. Одно дело запланировать развертывание такой группировки, и совсем другое – реализовать эти планы. А их реализация очень ресурсоемкая – это и личный состав, и вооружение, которое необходимо не просто развернуть, но и для начала закупить. Здесь нужны усилия не только НАТО, но и ЕС. 10 января была подписана очередная декларация между НАТО и ЕС об операции в этой области, где Евросоюз обязался увеличить свои усилия. С другой стороны, ЕС – это такая организация, которая реализует свои планы неспешным бюрократическим порядком. То есть когда эти планы будут реализованы, до сих пор остается неизвестно – пока все сроки не соблюдались. Ответить на вопрос о том, потребуется ли вообще развертывание таких сил НАТО, можно будет только если война в Украине будет проиграна Россией. И на месте наших европейских партнеров, со всем уважением к ним и благодарностью за оказываемую ими помощь (сейчас и в будущем), то я бы, если бы был Генсеком НАТО или председателем Еврокомиссии, принял другое решение. То есть сначала выиграть войну в Украине, а уже потом – стоит ли развертывать такие силы. Даже если, условно говоря, война в Украине будет проиграна, а Россия одержит победу, то для того, чтобы напасть на НАТО, ей потребуется огромное количество денег и времени, чтобы восстановить свой наступательный потенциал. Это время может быть использовано нашими партнерами как раз для наращивания своих усилий, а не сейчас. Сейчас главное – сосредоточить усилия на оказании помощи Украине в достижении победы над Россией. Именно здесь, в Украине. Это было бы намного рациональнее с точки зрения и привлечения личного состава, и траты денег, поскольку мы уже слышим, что в Европе заканчиваются различные материалы, в частности взрывные для оснащения снарядов, ракет и т.п., которые они обещали поставить в Украину. В недостаточном количестве и технически исправных вооружений, то есть экономика Евросоюза еще не переведена на военные рельсы. Вот на это я бы делал упор, а потом уже, по результатам нашего масштабного контрнаступления, принимал решения о развертывании таких сил и средств. Это было бы намного рациональнее и рачительнее как с точки зрения отвлечения личного состава, так и расходования ресурсов.

Допустим, первый эшелон, как вы сказали, около 100 тысяч. Насколько это масштабная группировка, с учетом тех возможностей, которые сейчас имеются у России?

Достаточно масштабная. Предположим, безотносительно войны в Украине, есть Россия с ее сегодняшним потенциалом и группировка НАТО. Если даже группировка НАТО в количественном отношении будет уступать России, то по качественным параметрам она намного ее превосходит. На голову. И в отношении авиации и дальности поражения огневых средств, и точности их поражения. Здесь даже не может быть никакого сравнения. Единственное, чем может похвастаться Россия – навалом старой техники и своих, как она говорит, нескончаемых мобилизационных ресурсов. Но нескончаемые мобилизационные ресурсы России - это миф. Потому что она уже сейчас испытывает достаточные трудности с тем, чтобы хотя бы пополнить те группировки, которые сейчас присутствуют в Украине и вынуждены не наступать, а обороняться. В дальнейшем это будет еще сложнее, потому что если брать во внимание цифры, которые есть в медиа о потерях вооруженных сил РФ, то это уже более 165 тысяч. Если брать соотношение 1:3 по раненым и тяжело раненым (а в текущей войне это преимущественно, потому что это в основном ранения от артиллерии, которые гораздо сложнее, чем от стрелкового оружия), то две трети, которые относятся к ранениям, можно смело списывать – это безвозвратные потери для вооруженных сил. Итого ВСУ уже перемололи около 650 тысяч солдат вооруженных сил РФ. Где брать пополнение всем этим уже потерянным – большой вопрос. Потому что годичный призыв в РФ – около 260 тысяч человек. Сейчас они уже объявляли мобилизацию 300 тысяч, и снова пытаются объявить еще на 400 тысяч. Но где они их возьмут – непонятно.

Если даже удастся восполнить потери, а не нарастить оборонный потенциал, они будут восполнены военнослужащими (хотя их трудно так назвать) 3 и 4 сорта. Второй сорт они уже израсходовали. То есть более-менее подготовленных и готовых для службы в армии. Плюс сюда добавить состояние техники, которую они сейчас начинают изымать с длительного хранения и которая на 50-60% не готова к бою, то это показывает реальное состояние российской армии. И если оценивать не состав "второй армии мира", который рекламировался до начала войны, а реальное состояние вооруженных сил РФ сегодня, то потенциал сдерживания НАТО может быть уменьшен смело на 30% процентов. И повторюсь, что все те средства, которые сейчас расходуются, можно было пустить на обеспечение боеспособности ВСУ.

Если такой эшелон появляется, сколько может пойти времени на его подготовку и могут ли его задействовать в Украине при необходимости?

В принципе подготовка такого эшелона не составит большого труда. Потому что все те боевые подразделения и части содержатся в готовности, остается только их собрать, доставить на место развертыванияи там развернуть. Но для того, чтобы это сделать, необходимо обеспечить пути доставки, чего оказалось для Евросоюза не вполне достаточно. Если мы помним, то есть такая программа постоянного структурированного партнерства, где одним из ее направлений было повышение мобильности войск на территории Европы. Эта программа до сих пор не выполнена. То есть под вопросом остаются успешность совершения маневров, перемещения войск по территории Европы. Наиболее подготовленными силами являются те силы, которые перемещаются транспортными самолетами. Это еще можно обеспечить, а в остальном достаточно сложно, потому что транспортная структура Европы достаточно загружена и в связи с этим перемещение войск могли бы существенно усложнить экономические связи на территории ЕС. Все это должно быть спланировано, отработано, опробовано на месте и во времени, и все это занимает время.

То есть об опробовании их у нас речи не идет, я правильно поняла?

Дело в том, что как раз у нас это было бы намного проще. Потому что все эти маршруты уже созданы и действуют. Вопрос в том, каким образом перебросить, например, технику, ведь войска НАТО к нам не поступают. НАТО не участвует в войне, речь идет только о переброске техники (в основном к границам Украины). Дальше уже мы, точнее ВСУ, занимаются всей логистикой и маршруты, процедуры перемещения через границу и доставки от границы до непосредственно Вооруженных Сил, уже отработаны. Потому тут, конечно, есть сложности, но их намного меньше, чем если эти планы будут реализовывать внутри Евросоюза.

А изменить решение Европа может под влиянием каких-либо вводных, чтобы помочь нам не только техникой, но и живой силой, если нам это понадобится?

Живой силой нам помогать не будут, потому что Украина не является членом НАТО. Это было сказано нам сразу, и на это, в общем-то, никто у нас не рассчитывает. Единственное, на что мы рассчитывали, это на то, что номенклатура поставок вооружений будет немного другой и будет больше соответствовать потребностям ВСУ в отражении российской агрессии. Я имею в виду авиацию, поставку тяжелой бронетанковой техники хотя бы в середине прошлого года. Тогда война приобрела бы совершенно другие параметры и с точки зрения потерь российских войск, и с точки зрения темпов наступления ВСУ. Поскольку этого не было сделано, то сейчас мы готовимся к поступлению таких вооружений сегодня и готовим наш контрнаступательный ударный кулак для того, чтобы освобождать наши оккупированные территории.

Как вы сказали в начале, Европа, делает такие заявления по большей части для сдерживания. Есть ли реальная угроза развертывания войны в Европе за пределами Украины?

С точки зрения военной логики, такой сценарий вообще невозможен. Он был маловероятен и в начале 2022 года, когда говорили, что группировка российских войск недостаточна по своей численности и оснащенности для захвата Украины. Но давайте делать скидку на сумасшедшего, то есть на лицо, которое принимает решения. Что сидит в голове у Путина, никто сказать не может, как и того, что он не отдаст приказ. Например, наступление РФ с Беларуси все считают маловероятным. Но если такой приказ будет отдан, то наступление начнется. Да, эта группировка войск, естественно, будет перемолота. Но для этого будут отвлечены наши дополнительные средства на это направление.

Такие вещи часто обоснованы не военной, а политической логикой. Сколько раз на российских телеканалах мы слышали о том, что Россия сейчас задействует свои радиоэлектронные средства, подавит все ПВО НАТО, а дальше пойдут ракеты, авиация (хотя у России ее уже почти не осталось). Но политики-то думают, что она осталась, и их не волнует, сколько погибло людей, сколько израсходовано вооружений – они мыслят совершенно другими категориями. Вот эту разницу необходимо учитывать.

Если политически такой вариант и в НАТО, вероятно, пытаются предполагать, связаны ли с этим сообщения о развертывании дополнительных баз на границе с Россией? Например, такую собираются делать в Польше на границе с Калининградом – это тоже одно из средств сдерживания России?

Совершенно верно. Это и средство сдерживания, и средство повышения собственной обороноспособности с учетом фактора принятия политического решения. Мол, а вдруг. Вероятность мала, но очень угрожающая. Если она будет реализована, потери будут большими. Но чтобы их избежать, развертывают такие силы и средства.

Если Европа действительно сосредоточится на том, чтобы разворачивать дополнительные силы, на что в этом плане стоит рассчитывать Украине? Не будет ли со временем уменьшения европейской помощи?

Может быть. Поэтому я и говорю, что это решение недостаточно рационально. Именно потому, что эти средства сейчас расходуются не совсем эффективно. Сейчас как раз нужно было сосредоточить и финансовые, и военно-технические усилия на том, чтобы укреплять украинскую систему обороны. Для того, чтобы перемолоть Россию здесь, и чтобы она уже не смогла наступать на страны НАТО. Если она потерпит поражение в Украине, никаких сил и средств для продолжения агрессивной политики в отношении стран НАТО у нее просто не останется. Расчет очень простой – расход средств на повышение своей обороноспособности может привести к оттягиванию сил и средств с украинского направления.

И какими последствиями для нас это может обернуться? Не дойдет ли до того, что со временем нам могут попытаться навязать переговоры с Россией?

Такая опасность была с самого начала. Проблема в том, что поражение Украины в этой войне – это явное поражение Запада. Если на начальных этапах они еще могли отгородиться и сказать, что Украина сама по себе, мы можем ей помогать или не помогать, но сейчас они этого сказать не могут, поскольку уже втянулись в эту войну. Поражения Запада они допустить не могут, как бы им не хотелось. Какие мы бы не слышали призывы полезных идиотов на Западе, в США и европейских странах, интересы этих стран выше заявлений. То есть помощь Украине в этой войне, я надеюсь, не будет снижена. И планы по тем средствам, которые, как мы говорим, используют для того, чтобы увеличивать оборонный потенциал Европы, в каких-то моментах будут пересмотрены в пользу Украины. Политиков и военных на Западе хватает – на каждом Рамштайне мы воочию видим, что пакеты помощи растут. Это происходит в том числе за счет оборонных потенциалов стран, которые предоставляют нам помощь и понимают, что выигрыш в войне – это выигрыш в Украине. Потому они прекрасно понимают, куда лучше вкладывать эти средства.