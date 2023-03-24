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"Теперь будет хорохориться перед братвой": в Мариуполе был настоящий Путин - Сотник

24 марта 2023, 14:57
Визит в оккупированный Мариуполь не связан со смелостью Путина, уверен эксперт.
'Теперь будет хорохориться перед братвой': в Мариуполе был настоящий Путин - Сотник
Александр Сотник назвал цель приезда Путина в Мариуполь / скриншот YouTube

Российский диктатор Владимир Путин был вынужден приехать в Мариуполь, чтобы показать, что он ничего не боится, заявил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник.

Во время чата на Главреде он подчеркнул, что Мариуполь посетил настоящий Путин, а не его двойник.

"Сейчас разгоняется такая информация, что это всё ездят двойники, тройники, сетевые адаптеры. Нет, в Мариуполе был настоящий Путин. Мы просто так долго видели двойников, что забыли, как Путин выглядит по-настоящему. Вот это странное недоразумение, как крыса, шмыгающее ночью по тёмным улицам раздолбанного Мариуполя, и есть Путин", - отметил Сотник.

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По его словам, визит в оккупированный Мариуполь не связан со смелостью Путина. Сотник уверен, что таков был его ответ на решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на его арест.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

"Путин сейчас будет хорохориться перед братвой и много ездить, пытаясь показать, что он ничего не боится. Он будет всюду внезапно появляться, инспектировать, давать указания – словом, будет имитировать активную жизнедеятельность", - пояснил писатель.

По его словам, Путин будет делать всё, чтобы убедить окружение в своей незаменимости, уникальности и в том, что без него они не смогут.

"Чтобы никому из ближайшего окружения, вплоть до постельничего и фекальничего, не пришло в голову, что крысу надо придушить. Потому что чем дальше, тем сильнее будут санкции. Ведь окружению Путина уже сказали: "Ребята, если вы упрётесь и не сдадите своего плешивенького, то санкции с вас сняты не будут никогда", - отметил эксперт.

Также Сотник объяснил, что это решение суда очень важное политически, а в Мариуполь Путин поехал, поскольку он сейчас будет активничать, как никогда.

Ордер на арест Путина

Как сообщалось, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ

Инциденты, выявленные Управлением прокурора МУС, включают депортацию сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов.

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Владимир Путин Александр Сотник
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