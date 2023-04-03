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"Будет почти апокалипсис": когда армия РФ проиграет, в России начнется война всех против всех – Эйдман

3 апреля 2023, 12:18
Различные группировки в России увидят слабость Путина и решат воспользоваться ситуацией. Каждый будет "хватать свой кусок", пока власть в РФ будет слабой.
Владимир Путин, Игорь Эйдман
Когда армия РФ будет разгромлена, в России начнется война всех против всех, прогнозирует Эйдман/ сайт Кремля, скрин

Диктатор страны-агрессора России Владимир Путин сейчас ведет себя как вор в законе. Он сидит на своем "троне", а различные группировки в РФ приходят к нему.

Сейчас у российского диктатора роль не политика, которому надо привлечь на свою сторону разные силы, а ключевого игрока в диктатуре, вокруг которого всё крутится. Так мнение высказал российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман в интервью Главреду.

"Путин будто бы вор в законе сидит на своем троне, а разные группировки приходят к нему. Он дает всем сестрам по сережкам и разруливает их конфликты. То есть у него роль не политика, который пытается привлечь на свою сторону различные силы и между ними лавировать, а, наоборот, ключевого игрока в этой диктатуре, к которому все апеллируют и ищут поддержки", – отмечает Эйдман.

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По его словам, эта ситуация может закончиться, когда украинские военные разгромят российскую оккупационную армию в Украине, и россияне побегут с фронта так же, как бежали с фронтов Первой мировой войны. Тогда ситуация может резко измениться, отмечает социолог.

"Путина перестанут воспринимать как вора в законе, решат, что он уже слаб, проиграл эту войну, и зачем к нему обращаться, когда нужно делить всё, пока власть ослабла. Каждый будет хватать свой кусок, и начнется война "всех против всех". То есть произойдет почти апокалипсис", – спрогнозировал Эйдман.

Возможность распада России

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов спрогнозировал, что страна-агрессор Россия вскоре прекратит свое существование в нынешних пределах. Он подчеркнул, что в ближайшее время произойдет развал РФ и на ее территории сформируются свободная Ичкерия, Татарстан и Дагестан.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что миру нужно готовиться к распаду страны-агрессора России, который будет происходить независимо от их желания. Запад пока не понимает, чем должна завершиться война в Украине. Также в западных странах не понимают, что делать с Россией.

Оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко выразил мнение, что возможность распада страны-агрессора России зависит от того, насколько тяжелое поражение нанесет ей Украина в войне. В случае проигрыша России в войне внутри государства может возникнуть смута, убежден Яковенко.

Напомним, главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник отмечал, что на Западе поняли, какой страна-агрессор Россия есть на самом деле, и что россияне – это глубоко криминальная масса. Даже если путинского режима в РФ не будет, имперство всё равно останется в крови россиян. Поэтому западные государства вероятнее всего не хотят сохранения такой системы в РФ в любом виде.

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