Публицист спрогнозировал, сможет ли Шойгу окончательно подставить Пригожина

Министр обороны страны-агрессора РФ Шойгу и начальник тамошнего Генштаба Герасимов, по мнению Эйдмана, продолжают "додавливать" Пригожина.

Сергей Шойгу и Евгений Пригожин / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

И министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу и начальник Генштаба армии оккупантов Валерий Герасимов явно переиграли в аппаратных играх главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Такое мнение в интервью Главреду высказал российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

"Они его, конечно, подставляют, потому что в какой-то момент Пригожин сумел продать себя Путину, как и свою ЧВК, как чуть ли не единственную эффективную силу в войне. Он начал наглеть и сошелся тогда с Кадыровым, и они фактически убрали одного генерала. Тогда же Суровикина назначили руководить российскими оккупационными войсками. Но Шойгу и Герасимов – те еще аппаратчики и свое дело знают. Они постепенно капали Путину на мозги, что, мол, Пригожин обнаглел, нарушает все правила", ‒ говорит он

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. видео дня

По мнению Эйдмана, Шойгу и Герасимов продолжают "додавливать" Пригожина.

"Когда Пригожин думал, что победил (поскольку он не сведущ в аппаратных делах), то постепенно "съели" и Суровикина, и теперь "доедают" самого Пригожина. Подставить его так, чтобы его убрали, у меня на этот счет есть сомнения", ‒ подытожил он.

Конфликт Пригожина и Шойгу

Напомним, в ГУР Минобороны Украины ранее заявляли, что в агрессоре России усиливается конфликт между Минобороны и ЧВК Вагнера. По данным разведки, конфронтацию усиливает сам глава ведомства Шойгу, который заявлял об оккупации некоторых украинских территориях, но не упомянул об участии в захвате земель боевиков Вагнера.

Шойгу в противовес ЧВК Вагнера решил создать частную военную компанию Патриот. По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, идея обречена на провал. Шойгу лишний раз продемонстрировал свою неспособность руководить войсками.

Аналитики американского "Института изучения войны" (ISW) предполагают, что Пригожин перешел в информационное наступление против российских военных "элит".

"Пригожин, вероятно, развернул усиленную информационную кампанию против Минобороны РФ в ответ на возможную роль Шойгу в препятствовании продолжению кампании по вербовке заключенных, а также на общее снижение влияния Пригожина", - писали в ISW.

Война России против Украины: