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"Путин – ходячий мертвец": диктатора РФ могут убить для прекращения войны – экс-глава ЦРУ

3 апреля 2023, 12:51
Восстание против Путина могут начать российские генералы. Пока диктатор будет находиться у власти в РФ, война в Украине не завершится, считает Джеймс Олсон.
'Путин – ходячий мертвец': диктатора РФ могут убить для прекращения войны – экс-глава ЦРУ
Диктатора РФ могут убить для прекращения войны, заявил экс-глава ЦРУ/ kremlin.ru

Диктатора страны-агрессора России Владимира Путина могут убить. Пока он остается у власти, война РФ против Украины не завершится, поэтому единственным путем к ее окончанию является свержение или убийство нынешнего главы Кремля.

Об этом заявил экс-глава ЦРУ Джеймс Олсон в интервью британскому таблоиду The Sun. Он подчеркнул, что Путин сейчас находится в безвыигрышной ситуации.

"Если Путин останется у власти, будет долгая война, потому что он не сдастся, но я не думаю, что Путин останется у власти. Я считаю, что он будет отстранен от власти или его убьют. Я не исключал бы убийства", – отметил Олсон.

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По его словам, устранение Путина могут осуществить "некоторые патриотически настроенные россияне". И когда диктатора РФ не будет у власти, война против Украины может завершиться.

Экс-глава ЦРУ напомнил, что страна-агрессор Россия несет колоссальные потери в войне против Украины. Он отметил, что, согласно данным украинских властей, такие потери РФ уже составляют более 170 тысяч. Олсон выразил мнение, что в России могут быть генералы, которым очень не нравятся такие цифры потерь российской стороны. И именно эти генералы могут стать источником восстания против Путина.

"И если они это сделают, я вижу Путина ходячим мертвецом. Он этого не переживет. Я думаю, что вероятнее устранение Путина, чем военное поражение", – сказал бывший глава ЦРУ.

Он добавил, что пока Путин остается у власти в РФ, есть риск, что война может распространиться за пределы Украины. В частности, есть большая угроза для Молдовы.

Болезни Путина

Ранее сообщалось, что движения президента РФ Владимира Путина и положение частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются. При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать. Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.

В свою очередь известный врач Евгений Комаровский говорит, что не стоит надеяться на то, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин умрет. Он обратил внимание на то, что у хозяина Кремля пока не видно критических проявлений болезни.

Напомним, ранее издание The Mirror писало, что на фоне неудач, которые российские оккупанты терпят в войне против Украины, диктатор Владимир Путин переехал в хорошо охраняемый дворец в Кремле. Такая ситуация вызвана стрессом у хозяина Кремля, ведь совсем недавно он проводил время в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

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