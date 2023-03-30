Паранойя в Кремле: Путин ночует в своем кабинете из-за стресса и войны – СМИ

На фоне неудач, которые российские оккупанты терпят в войне против Украины, диктатор Владимир Путин переехал в хорошо охраняемый дворец в Кремле.
Такая ситуация вызвана стрессом у хозяина Кремля, ведь совсем недавно он проводил время в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, пишет The Mirror.
Напоминается, что ранее Путин говорил, что во время недавнего визита принимал лидера Китая Си Цзиньпина в своей кремлевской квартире.
Куда переехал кремлевский диктатор
По словам диктатора, в своей кремлевской квартире он в последнее время проводит много времени.
Эту же информацию подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, с начала войны в Украине Путин часто проводит время в кремлевской квартире, потому что имеет плотный рабочий график.
Журналисты добавили, что квартира Путина находится в Сенатском дворце, который спроектировал русский архитектор Матвей Казаков в 1776 – 1787 годах.
Ранее сообщалось, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.
При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.
Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.
В свою очередь известный врач Евгений Комаровский говорит, что не стоит наедятся на то, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин умрет.
Он обратил внимание на то, что у хозяина Кремля пока не видно критических проявлений болезни.
Читайте еще:
- Комаровский раскрыл диагноз Путина и спрогнозировал сроки его смерти
- Дрожит и хромает: в Британии рассказали о диагнозе Путина
- Невролог раскрыла неожиданный диагноз Путина и рассказала о его заболеваниях