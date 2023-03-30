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Паранойя в Кремле: Путин ночует в своем кабинете из-за стресса и войны – СМИ

30 марта 2023, 12:43
В своей кремлевской резиденции Владимир Путин в последнее время проводит много времени.
Путин
Владимир Путин / kremlin.ru

На фоне неудач, которые российские оккупанты терпят в войне против Украины, диктатор Владимир Путин переехал в хорошо охраняемый дворец в Кремле.

Такая ситуация вызвана стрессом у хозяина Кремля, ведь совсем недавно он проводил время в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, пишет The Mirror.

Напоминается, что ранее Путин говорил, что во время недавнего визита принимал лидера Китая Си Цзиньпина в своей кремлевской квартире.

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Куда переехал кремлевский диктатор

По словам диктатора, в своей кремлевской квартире он в последнее время проводит много времени.

Эту же информацию подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, с начала войны в Украине Путин часто проводит время в кремлевской квартире, потому что имеет плотный рабочий график.

Журналисты добавили, что квартира Путина находится в Сенатском дворце, который спроектировал русский архитектор Матвей Казаков в 1776 – 1787 годах.

Ранее сообщалось, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.

При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.

Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.

В свою очередь известный врач Евгений Комаровский говорит, что не стоит наедятся на то, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин умрет.

Он обратил внимание на то, что у хозяина Кремля пока не видно критических проявлений болезни.

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