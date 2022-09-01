Комаровский раскрыл диагноз Путина и спрогнозировал сроки его смерти

Врач рассказал о диагнозе Владимира Путина / politolog.net

Не стоит наедятся на то, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин умрет, заявил известный врач Евгений Комаровский.

В интервью Каналу 24 он обратил внимание на то, что у хозяина Кремля пока не видно критических проявлений болезни.

"Но, учитывая то, что мы видим, то шансов на молниеносную и неожиданную смерть Путина – немного", - подчеркнул врач.

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В то же время он пояснил, что президент РФ, несмотря на очевидные катастрофические для него результаты войны, не идет на уступки или логические действия.

В этой связи собеседник не исключил, что у Путина могла быть тяжелая форма коронавируса с осложнениями (постковидная энцефалопатия).

"В результате предположительно перенесенной болезни, у него усложнены возможности мыслить и анализировать", — добавляет врач.

Он также предположил, что Путина предупредили о том, что повторное заражение коронавирусом он может не перенести, поэтому были введены меры предосторожности (длинные столы для переговоров и многочисленные проверки).

"У него может быть такая болезнь, и он с ней может жить еще годами. Поэтому нам не стоит рассчитывать на то, что онкология пойдет Украине на встречу", – добавил Комаровский.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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