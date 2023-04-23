ВСУ заняли позиции на левом берегу Днепра на Херсонщине в 7 км от админцентра - ISW

ВСУ заняли позиции на берегу реки Днепр севернее города Олешки и продвинулись к северной окраине по трассе к западу от Дачи.

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ВСУ заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области / Фото 10-я горно-штрмовая бригада, УНИАН

Силы обороны Украины высадились на левом берегу Херсонской области. Они заняли позиции 22 апреля, но непонятно, в каком масштабе и с какой целью. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), которые проанализировали геолокационные кадры и текстовые отчеты, обнародованные российскими военными блогерами.

В сводке ISW отмечается, что на снимках видно, как ВСУ заняли позиции на берегу реки Днепр севернее города Олешки (7 км к юго-западу от Херсона) и продвинулись к северной окраине по трассе к западу от Дачи (10 км к югу от областного центра).

По словам экспертов, эти кадры подтверждают тот факт, что оккупанты могут не контролировать острова на реках Конка и Чайка менее чем в полукилометре к северу от геолоцированных украинских позиций возле Антоновского моста.

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Ранее российские блогеры утверждали, что ВСУ в течение нескольких недель удерживали позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области, установили там стабильные линии снабжения и регулярно совершают боевые вылеты в этом районе.

"Все это указывает на отсутствие российского контроля над этим районом. В боевой карте одного блогера утверждалось, что российские силы не контролируют некоторые острова в дельте реки Днепр к юго-западу от Херсона по состоянию на 22 апреля, что предполагает возможное наступление украинских войск на эти острова", – предположили в ISW.

При этом некоторые военные блогеры из РФ жаловались, что низкая скорость стрельбы артиллерии оккупантов из-за чрезмерной централизации российского военного командования, позволила Силам обороны Украины высадиться на левом берегу Херсонской области.

В ISW считают, что захватчики могут уделять приоритетное внимание поддержанию обороны в городских районах (например, Олешки и Новая Каховка), оставляя без присмотра острова в дельте Днепра.

"Масштабы и намерения этих украинских позиций остаются неясными, как и способность и желание Украины сохранять устойчивые позиции в этой области", – добавили эксперты Института изучения войны.

Ситуация в Херсонской области

27 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные власти захваченных Россией районов Херсонской области начали бегство в Крым, опасаясь наступления Вооруженных сил Украины.

В частности, в Олешках и Скадовске с 21 февраля отмечается выезд "администрации" коллаборантов в Бахчисарай, Симферополь и Керчь. С 24 февраля объявлено о так называемой эвакуации для всех желающих.

23 марта в Генштабе сообщили, что подразделения российской армии вышли из Новой Каховки, которая расположена на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, в чем, по его мнению, причина таких действий захватчиков. По его словам, уменьшение концентрации российских войск на левобережной части Херсонщины может быть связано с тем, что сегодня там сформирован определенный буфер огневого воздействия на правый берег.

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