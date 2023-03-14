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Партизаны взорвали заместителя главы оккупационной "администрации" Новой Каховки: он в больнице

14 марта 2023, 09:47
Коллаборант стоял возле своего автомобиля в момент, когда сработала взрывчатка.
Коллаборант Виталый Гура, Новая Каховка
Партизаны взорвали заместителя главы оккупационной "администрации" Новой Каховки/ Telegram

В оккупированной Новой Каховке Херсонской области партизаны совершили покушение на так называемого заместителя главы "военной администрации" города. В сети предполагают, что речь идет о Виталии Гуре.

Покушение устроило партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш". Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

Во время взрыва коллаборант находился возле своего автомобиля.

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"В 12:10 13.03.2023 на проспекте Победы возле кафе "Смачна країна" агент "Атеш" взорвал так называемого заместителя председателя "новокаховской военной администрации" возле его авто... Ждем подтверждения об окончательной ликвидации. В любом случае это станет напоминанием раш*стам и их прислужникам, что мы не позволим безнаказанно безобразничать на украинской земле. Работы много, дальше будет...", –говорится в сообщении.

Партизаны подчеркнули, что никто из гражданских при взрыве не пострадал.

Пропагандисты подтвердили информацию о покушении почти через сутки. Telegram-канал Baza отмечает, что "замглавы ВГА" Новой Каховки пытались взорвать. Пишут, что взрывчатка сработала возле авто Гуры, когда он остановился возле столовой "Смачна країна". Отмечается, что он получил ранения и находится в больнице.

Стоит отметить, что в августе 2022 года в СМИ сообщали о якобы гибели Гуры. Однако через месяц после того выяснилось, что это была инсценировка ФСБ. Российские пропагандисты тогда сообщали, якобы ФСБ таким образом "пыталась вычислить украинских диверсантов".

Ранее сообщалось, что в Херсонской области украинские партизаны взорвали автомобиль, в котором находились российские оккупанты. В результате ликвидированы два захватчика. Как сообщает партизанское движение "АТЕШ", удар по оккупантам был нанесен в Новой Каховке 10 февраля на Днепровском проспекте.

Также ранее сообщалось, что в захваченном оккупантами Крыму в результате успешных действий украинских партизан "АТЕШ" уничтожены два офицера Росгвардии. При этом опубликовано видео горящего авто, в котором, вероятно, были уничтожены российские оккупанты.

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война в Украине вторжение России Херсонская область Новая Каховка
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