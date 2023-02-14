Россиян 'поджарили' в авто: в Новой Каховке партизаны взорвали оккупантов

Двое оккупантов были ликвидированы, еще двое в тяжелом состоянии в госпитале.

В Новой Каховке партизаны взорвали оккупантов / Фото УНИАН

В Херсонской области украинские партизаны взорвали автомобиль, в котором находились российские оккупанты. В результате ликвидированы двое захватчиков.

Как сообщает партизанское движение "АТЕШ", удар по оккупантам был нанесен в Новой Каховке 10 февраля на Днепровском проспекте.

"Возле отделения полиции был успешно взорван автомобиль с четырьмя преступниками: двое военнослужащих и двое сотрудников спецслужб", - уточняется в сообщении.

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В результате атаки двое оккупантов были ликвидированы, еще двое в тяжелом состоянии в госпитале.

"Возможно тоже поедут наслаждаться пением Кобзона", - добавили в "АТЕШ".

Ранее сообщалось, что в захваченном РФ Крыму в результате успешных действий украинских партизан АТЕШ уничтожены двое офицеров Росгвардии.

"АТЕШ работает. Минус два офицера Росгвардии", — говорится в Telegram-канале Аtesh_ua.

Напомним, в районе Красноярска, в ночь на 4 января партизаны остановили движение поездов на железной дороге, в том числе военных эшелонов РФ.

"Военная разведка Украины фиксирует активизацию движения сопротивления в РФ", - говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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