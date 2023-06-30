ВСУ захватили стратегическую инициативу и окружают оккупантов в Бахмуте – ISW

Подразделения Вооруженных сил Украины захватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении и продолжают широкое наступление в этом районе.
Как говорится в аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW) о переходе инициативы к ВСУ ранее говорилось в сводках украинского Генерального штаба.
Американские военные аналитики считают, что такие заявления представителей ВСУ свидетельствуют о намерении использовать эту инициативу украинской стороной в еще большей степени.
По данным заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, ВСУ продвинулись на 1200 метров в направлении Клищиевки и на 1500 метров в направлении Курдюмовки. Маляр добавила, что российские силы в этом районе проводят контратаки, но в некоторых районах отступили после потерь.
Командир разведывательной роты 57-й бригады ВСУ Денис Ярославский заявил, что украинские войска освобождают Клищеевку и в этом районе идут интенсивные бои. Он добавил, что ВСУ вытеснили россиян с позиций на западной окраине Бахмута и продолжаются бои вблизи Берховки. Освобождение доминирующих высот в Берховке и Клещиевке позволит украинским силам оперативно окружить российские силы в Бахмуте.
Вместе с тем подчеркивается, что подразделения ВСУ провели наступательные операции по меньшей мере на двух других участках фронта и, по поступающим сообщениям достигли успехов.
Ситуация на Бахмутском направлении
Ранее майор ВСУ Максим Жорин рассказал подробности уничтожения бойцами Вооруженных сил Украины плацдарма российских войск на одной из сторон канала Северский Донец - Донбасс.
Офицер ВСУ пояснил, что основной задачей было ликвидировать плацдарм, который российские оккупанты организовали на одной из сторон канала Северский Донец - Донбасс.
Напомним, командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ полковник Андрей Билецкий сообщил о том, что подразделения украинских сил разгромили оккупантов РФ на Бахмутском направлении.
В результате удачных действий украинских бойцов десятки российских захватчиков уничтожены и ранены, подчеркнул он в Telegram.
Командир 3 ОШБр уточнил, что бойцы 1 механизированного батальона из его бригады разгромили 3-й батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.
Журналисты CNN на днях сообщили, что ВСУ добились успехов в районе Бахмута и разбили там часть российских оккупационных войск.
Однако враг оказал серьезное сопротивление, в результате чего силы обороны Украины понесли потери в военной технике.
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