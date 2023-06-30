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ВСУ захватили стратегическую инициативу и окружают оккупантов в Бахмуте – ISW

Алексей Тесля
30 июня 2023, 08:12 обновлено 30 июня, 08:23
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Подразделения ВСУ провели наступательные операции на нескольких участках фронта.
ВСУ
ВСУ захватили инициативу на Бахмутском направлении / 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Подразделения Вооруженных сил Украины захватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении и продолжают широкое наступление в этом районе.

Как говорится в аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW) о переходе инициативы к ВСУ ранее говорилось в сводках украинского Генерального штаба.

Американские военные аналитики считают, что такие заявления представителей ВСУ свидетельствуют о намерении использовать эту инициативу украинской стороной в еще большей степени.

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По данным заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, ВСУ продвинулись на 1200 метров в направлении Клищиевки и на 1500 метров в направлении Курдюмовки. Маляр добавила, что российские силы в этом районе проводят контратаки, но в некоторых районах отступили после потерь.

Командир разведывательной роты 57-й бригады ВСУ Денис Ярославский заявил, что украинские войска освобождают Клищеевку и в этом районе идут интенсивные бои. Он добавил, что ВСУ вытеснили россиян с позиций на западной окраине Бахмута и продолжаются бои вблизи Берховки. Освобождение доминирующих высот в Берховке и Клещиевке позволит украинским силам оперативно окружить российские силы в Бахмуте.

Вместе с тем подчеркивается, что подразделения ВСУ провели наступательные операции по меньшей мере на двух других участках фронта и, по поступающим сообщениям достигли успехов.

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Карта района боевых действий / understandingwar.org

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее майор ВСУ Максим Жорин рассказал подробности уничтожения бойцами Вооруженных сил Украины плацдарма российских войск на одной из сторон канала Северский Донец - Донбасс.

Офицер ВСУ пояснил, что основной задачей было ликвидировать плацдарм, который российские оккупанты организовали на одной из сторон канала Северский Донец - Донбасс.

Напомним, командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ полковник Андрей Билецкий сообщил о том, что подразделения украинских сил разгромили оккупантов РФ на Бахмутском направлении.

В результате удачных действий украинских бойцов десятки российских захватчиков уничтожены и ранены, подчеркнул он в Telegram.

Командир 3 ОШБр уточнил, что бойцы 1 механизированного батальона из его бригады разгромили 3-й батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

Журналисты CNN на днях сообщили, что ВСУ добились успехов в районе Бахмута и разбили там часть российских оккупационных войск.

Однако враг оказал серьезное сопротивление, в результате чего силы обороны Украины понесли потери в военной технике.

Больше новостей:

Бахмут война России и Украины Институт изучения войны
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