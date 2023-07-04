Война в Украине затянется на несколько лет - Арестович

Бывший советник Офиса президента заявил, что украинские военные не смогут освободить все захваченные территории одним контрнаступлением.

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Война в Украине затянется на несколько лет / коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скриншот с видео

Война в Украине не закончится этим контрнаступлением ВСУ. Боевые действия могут растянуться на несколько лет. Об этом заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону.

Он убежден, что украинским военным придется провести 2-3 контрнаступления, чтобы освободить все захваченные территории.

"Когда мы закончим это контрнаступление, оно не закончит войну. Его не хватит на окончание войны. Даже при наиболее благоприятном варианте - мы освободили все от Херсона до Бердянска, вышли на пределы Крыма – остается захваченный Донбасс, оккупированный Крым. Нам понадобится второе контрнаступление, третье контрнаступление, возможно, на добивание. Теперь возникает вопрос, А дадут ли нам (оружие) на второе-третье контрнаступление, что дадут и когда", – сказал Арестович.

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Арестович убежден, что в ходе одного контрнаступления просто нереально освободить сразу все территории. Скорость развития событий на фронте будет зависеть от поставок вооружения. Он также предположил, что война может затянуться на пару лет.

"На три года – вряд ли. На два может", - сказал Арестович.

Кто такой Алексей Арестович Алексей Николаевич Арестович (род. 3 августа 1975, Дедоплистскаро, Кахетия, Грузинская ССР, СССР) — украинский блоггер, актер, разведчик, политический и военный обозреватель, колумнист белорусско-польского происхождения, организатор психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки АТО (2014-2017). Спикер ТКГ и советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе (2020-2022). Советник Офиса президента Украины (2020-2023), пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ

В Институте изучения войны утром 3 июля сообщили, что Вооруженные силы Украины осуществили контрнаступательные операции на шести участках фронта. На некоторых из них добились успехов.

Издание The Washington Post со ссылкой на американского военного писало, что контрнаступление ВСУ происходит не очень быстро по нескольким причинам. В частности, украинским военным мешают быстрее двигаться вперед минные поля, которые установила российская оккупационная армия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к освобождению захваченных войсками страны-агрессора России территорий. Для полноформатной реализации контрнаступательной операции ВСУ нужно время. Запад должен ускорить поставки оружия.

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