РФ бросила на восток более 180 тысяч оккупантов - Череватый

Только на Бахмутском направлении РФ сконцентрировала около 50 тысяч российских оккупантов.

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Российские оккупанты бросили на восток 180 тысяч оккупантов / коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, 14 ОМБр Романа Великого

Российские оккупанты пытаются помешать украинскому контрнаступлению и сохранить контроль над незаконно захваченными украинскими территориями. Они бросили на восток около 180 тысяч оккупантов. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Только на Лимано-Купянском направлении враг сосредоточил более 120 тысяч своих оккупантов.

"По всей зоне (ответственности - Главред) более 180 тысяч солдат России ... На Бахмутском - где-то в районе 50 тысяч", - сказал Череватый.

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Среди них есть воздушно-десантные войска, механизированные подразделения, подразделения "боевого армейского резерва", территориальные войска и штурмовые роты "Шторм Z".

Оккупанты пытаются наступать на Лимано-Купянском направлении. За сутки враг совершил 595 артиллерийских ударов. Враг 8 раз пытался штурмовать позиции украинских военных и совершил 16 авианалетов.

Зато ВСУ дают врагу отпор. За сутки украинские военные ликвидировали 57 оккупантов и "затрехсотили" 78 россиян.

Также были уничтожены:

1 танк Т-72;

2 БМП;

БТР 80;

гаубица Д-30;

полевой склад с боеприпасами.

Контрнаступление ВСУ

В Институте изучения войны утром 3 июля сообщили, что Вооруженные силы Украины осуществили контрнаступательные операции на шести участках фронта. На некоторых из них добились успехов.

Издание The Washington Post со ссылкой на американского военного писало, что контрнаступление ВСУ происходит не очень быстро по нескольким причинам. В частности, украинским военным мешают быстрее двигаться вперед минные поля, которые установила российская оккупационная армия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к освобождению захваченных войсками страны-агрессора России территорий. Для полноформатной реализации контрнаступательной операции ВСУ нужно время. Запад должен ускорить поставки оружия.

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