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"Придется уничтожать оккупантов до конца июля": Свитан спрогнозировал успехи ВСУ

Алёна Воронина
15 июля 2023, 01:35
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Если ВСУ будут уничтожать по 500 оккупантов и 50 единиц техники в день, то придется так поработать еще месяц, прежде чем планировать дальнейшее движение.
Украинские военные, Роман Свитан
Свитан спрогнозировал успехи ВСУ/ коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скрин

Украинским военным пока нужно направлять силы на то, чтобы "стачивать" российские войска и уменьшать количество оккупантов.

В течение 2-4 недель придется только уничтожать оккупантов перед тем, как сделать возможным дальнейшие успехи на фронте. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью Главреду.

На вопрос, какие знаковые достижения ВСУ вполне реальны уже в краткосрочной перспективе, военный эксперт ответил, что пока – лишь уничтожение российских войск.

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"Пока еще месяц, примерно до конца июля, нам придется стачивать российские войска, уменьшать количество стратегических резервов противника", – отметил он.

По словам Свитана, сейчас страна-агрессор Россия подключает стратегические резервы на те участки фронта, которые для оккупантов являются проблемными.

"Россия начала подключать стратегические резервы на проблемные участки фронта, и нам их нужно уничтожить. Если уничтожать где-то по 500 человек и 50 "коробочек" (имею в виду военную технику) в сутки, то еще с месяц придется поработать. Только после этого можно будет как-то планировать дальнейшее движение", - сказал военный эксперт.

Кто такой Роман Свитан

Роман Свитан (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

В ВСУ отметили, что Бердянск и Мелитополь – больше не тыл оккупантов РФ. Силы обороны Украины ставят перед собой задачу выхода к побережью Азовского моря, сказал спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев рассказал об успешных действиях украинских сил в районе Бахмута Донецкой области. Оккупантов выбили с позиций под Бахмутом. ВСУ продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях, рассказал Ковалев.

Представитель восточной группировки украинских войск Сергей Череватый отметил, что благодаря кассетным боеприпасам, которые предоставят страны-партнеры, Украина сможет дать оккупантам агрессора России достойный ответ на поле боя. Череватый подчеркнул: "пусть Россия знает, что за всё приходит расплата".

Напомним, защитники Украины рванули вперед на Мелитопольском направлении. Они продвинулись на 1,7 км в неделю на юг и юго-восток в указанном направлении. Двигаться вперед приходится в очень тяжелых условиях.

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