По аналогии с Моссадом: Буданов подтвердил ликвидацию врагов Украины за рубежом

Глава ГУР ответил на вопрос о структуре, аналогичной израильскому Моссаду.

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Украина уничтожает своих врагов за рубежом, подчеркнул Кирилл Буданов / Коллаж: Главред, Фото: Рixabay.com, Скриншот

В Украине уже действует структура, которая занимается уничтожением врагов государства за рубежом, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Таким образом он ответил на вопрос о структуре, аналогичной израильскому Моссаду. Об этом глава ГУР сообщил в интервью агентству Reuters.

"Если вы спрашиваете о Моссаде, знаменитом уничтожением врагов своего государства, то мы этим занимались и будем заниматься", — пояснил он.

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Вместе с тем Буданов отметил, что такая структура в Украине уже создана и функционирует.

"Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует", — добавил он.

Ранее Буданов высмеял фейк РФ о своей "гибели".

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал распускаемую РФ ложь о его гибели. Отвечая на вопросы журналистов Суспільного, как он пережил свою "гибель", глава ГУР сказал – "нормально".

Напомним, Буданов озадачил неожиданными деталями переговоров с Пригожиным. Глава ГУР напрямую не ответил, ездили ли его подчиненные на переговоры с "вагнеровцами", но отметил, что часто приходилось раньше видеться с наемниками Пригожина.

Ранее Буданов рассказал об источниках ГУР рядом с Путиным. Военная разведка Украины точно предсказала полномасштабное военное вторжение страны-агрессора России перед его началом, сказал Кирилл Буданов.

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