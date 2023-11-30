'Вопрос почти решен': депутат назвал категории военных, которых демобилизуют

Народный депутат Михаил Цымбалюк рассказал будут ли мобилизовать студентов "в возрасте" и студентов получающих второе и третье образование.

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Депутат рассказал о демобилизации различных категорий военных / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине ведутся обсуждения относительно периода службы военнослужащих, осуществляющих обязательную военную службу. Народный депутат Михаил Цымбалюк утверждает, что продолжается дискуссия о том, какой срок должен быть установлен для мобилизации - 16 месяцев, 24 месяца или 36 месяцев службы. Он убежден, что необходимо четко разъяснить сроки мобилизации для граждан и гражданок Украины, которых призывают на военную службу. Об этом депутат сообщил в эфире на телеканале Эспрессо.

По его словам, важно тщательно информировать всех граждан и гражданок, которые могут быть вызваны на военную службу, о сроках этой службы - 16, 24 или 36 месяцев. Этот вопрос еще требует обсуждения с военными.

Мобилизация студентов

Одной из тем обсуждения является то, должны ли мобилизовываться студенты "в возрасте", а также, как обращаться с студентами, получающими второе и третье высшее и другое образование, которые освобождены от мобилизации по закону.

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"Мы обсуждаем изменения в законодательстве с военным высшим руководством, потому что именно они сегодня должны диктовать и диктуют те позиции, как должна идти мобилизация и демобилизация. Речь идет пока о соискателях второго, третьего высшего и другого образования. Потому что количество тех, кто с прошлого года начали получать второе и третье высшее образование, увеличилось, поэтому здесь будут определенные ограничения. И это то, что почти уже решено", - сказал Михаил Цымбалюк.

Демобилизация срочников

Цимбалюк также отметил, что рассматривается вопрос демобилизации военнослужащих, которые уже отслужили свои сроки. Кроме этого, следует разработать механизм, который предотвратит их повторный призыв после демобилизации.

"Также идет дискуссия о демобилизации военнослужащих срочной службы. Все они уже отслужили свои сроки. И тут вопрос почти решен. Мы хотим продумать следующий шаг - как сделать так, чтобы после демобилизации они не были снова мобилизованы как лица, подлежащие мобилизации", - добавил народный депутат.

Демобилизация онкобольных и лиц с инвалидностью

По словам депутата, лица с первой и второй группами инвалидности, которые фактически являются членами военных подразделений, но находятся на лечении, должны быть демобилизованы. Также больных онкологическими заболеваниями следует освободить от службы. Однако, действующее законодательство не предусматривает возможности демобилизации таких лиц.

"Речь идет о демобилизации всех лиц с инвалидностью первой и второй групп, которые сегодня служат, они практически в штате, но лечатся. И их нужно демобилизовать, чтобы они продолжили лечение. А также нужно демобилизовать лиц, которые являются онкобольными. А сегодняшнее законодательство не позволяет это сделать", - отметил Цымбалюк.

Напомним, 30 ноября Верховная Рада зарегистрировала законопроект о демобилизации военных через 18 месяцев. Документ предусматривает возможность добровольного увольнения с военной службы для тех, кто участвовал в боевых действиях.

Также в Украине планируют изменить подход к мобилизации. Новые правила имеют целью привлечь больше людей в войска, особенно тех, кто имеет необходимые навыки и опыт. Это связано с тем, что сейчас в военных подразделениях, участвующих в боевых действиях, катастрофически не хватает людей.

Кроме этого, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый комплексный план по мобилизации военнослужащих в Украине.

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