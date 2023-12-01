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"Это уникальная операция": Братчук прокомментировал форсирование Днепра ВСУ

Руслана Заклинская
1 декабря 2023, 18:10
Ни одна армия мира не осуществляла подобной операции, кроме ВСУ на левом берегу Херсонщины.
'Это уникальная операция': Братчук прокомментировал форсирование Днепра ВСУ
Братчук рассказал об уникальности операции на Херсонщине / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Присутствие вооруженных сил Украины на левом берегу Херсонской области является уникальной операцией. Она отражает не только большие усилия военных, но и важные изменения в стратегии обороны и военной деятельности. Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире канала FREEDOM.

"О перспективах говорить не буду, потому что это определенный прогноз на ближайшее будущее. Это покажет время. Надо исходить из того, какие задачи стоят перед подразделениями Вооруженных сил Украины, которые сегодня находятся на левом берегу Херсонской области", - сказал спикер.

По словам Братчука, эта операция была результатом огромных усилий, большого количества потерь и раненых среди военнослужащих, а также уничтожения многих вражеских сил и техники.

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"Год-полтора назад кто бы мог подумать и кто бы мог говорить о том, что ВСУ будут на левом берегу? Сегодня Вооруженные силы, наши подразделения ценой огромных усилий, потерь, большого количества раненных и прежде всего многих уничтоженных врагов и боевой российской техники находятся на левом берегу. Это уникальная операция", - добавил Сергей Братчук.

Эта операция, по его словам, является уникальной, поскольку подобное передвижение военных сил через водяную преграду не осуществляла ни одна армия после Второй мировой войны. Он также призвал всех украинцев верить в Вооруженные Силы Украины и в то, что Херсонщина будет освобождена.

"Ключевой момент - нас слушают и читают не только наши родные и друзья, но и наши враги. Поэтому я хочу обратиться ко всем. Есть главный постулат - это то, что правый и левый берег Херсонской области будут вместе. Это, к сожалению, не произойдет сегодня или завтра. Но это будет обязательно", - подытожил Братчук.

Ситуация на Херсонщине

Напомним, украинские военные, 29 ноября, активизировали свои атаки на левом берегу Херсонской области и продвинулись к юго-западу от Крынок. Они успешно закрепились в лесном массиве рядом. Между тем, моральный дух и боевые возможности оккупантов на левом берегу Херсонщины продолжают ухудшаться.

Также 28 ноября на временно оккупированной территории Херсонской области произошел мощный взрыв. Украинские военные атаковали здание в селе Юбилейное, где проходило совещание оккупантов.

Известно, что объектом удара стал "отдел полиции" РФ "Новокаховский" на оккупированной территории Херсонской области. Атака привела к гибели 4 полицейских, включая "начальника тыла", "заместителя начальника отдела" и ранению еще 17 человек.

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война в Украине ВСУ Херсонская область война России и Украины
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