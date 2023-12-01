Потери колоссальные: в ВСУ сообщили об успехах сразу на нескольких направлениях

В ОСУВ "Хортица" отметили, что украинские военные ответили сильным ударом на попытки захватчиков атаковать на Купянско-Лиманском направлении.

https://glavred.info/ukraine/poteri-kolossalnye-v-vsu-soobshchili-ob-uspehah-srazu-na-neskolkih-napravleniyah-10521433.html Ссылка скопирована

В ВСУ сообщили об удачном дне для украинских военнослужащих / Коллаж Главрел, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

В течение последних суток в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" было успешно уничтожено свыше 500 оккупантов и многочисленное количество техники и вооружения. Об этом рассказал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

"Российские оккупанты активизировались на всей линии в районе ответственности ОСУВ "Хортица". Атакуют и на Лимано-Купянском направлении, и на Бахмутском. Получили отпор на Купянском направлении, там соответственно количество атак несколько уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом", – подчеркнул он.

Фитьо сообщил, что в течение последних суток в районе Купянска произошло семь вражеских атак, которые были отбиты Силами обороны Украины. Кроме того, еще 6 попыток наступления российских оккупационных войск были отражены на Лиманском направлении, россияне не имели успеха.

видео дня

Тем временем украинские воины дают захватчикам мощный ответ.

"Был удачный день для ликвидации российских оккупантов. 344 оккупанта за прошедшие сутки были уничтожены, а также были повреждены или уничтожены 60 образцов военной техники оккупантов, среди них пять танков и пять ББМ. Относительно Бахмутского направления, там украинские защитники отбили 21 вражескую атаку. Боевые действия были вблизи населенных пунктов Богдановка, Клещиевка, Андреевка. Был нанесен один авиаудар. 25 дронов-камикадзе выпустили по нашим защитникам, 560 раз осуществлялся обстрел", – отметил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.

На Бахмутском направлении за последние сутки войска Сил обороны уничтожили 176 оккупантов. Также были уничтожены и бронетехника противника, в частности танк и боевая машина пехоты.

Боевые действия в районе Купянска

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный аналитик Александр Коваленко проанализировал потенциальную угрозу захвата российскими оккупантами Купянска в Харьковской области.

Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что в районе Купянска российские оккупанты пытаются перекрыть с севера доступ к реке Оскол.

В то же время, Александр Сырский посетил позиции ВСУ под Купянском и Бахмутом. Командующий Сухопутными войсками выслушал отчеты о прогрессе выполнения боевых задач и выразил заинтересованность в рассмотрении проблемных вопросов на передовой в борьбе с российским агрессором.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.