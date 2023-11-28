Тактическое отступление ВСУ: враг начал наступление на нескольких участках фронта

Россияне продолжают давить на позиции Сил обороны Украины на Купянском направлении. По словам Сергея Грабского, ВСУ осуществляют тактическое отступление.

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Враг начал наступление на нескольких участках фронта на Купянском направлении / Коллаж Главред, фото: ГУР МО, Генштаб ВСУ

На Купянском направлении российские оккупанты пытаются блокировать с севера подход к реке Оскол с целью усложнения операций Сил обороны Украины. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, на данном направлении продолжаются активные боевые действия. .

"Мы понимаем, что противник имеет строгую необходимость продолжать наступление там. Почему? Потому что с приближением к Купянску они имеют возможность как бы заблокировать с севера вот этот подход к реке Оскол, то есть создать предпосылки для дальнейшего продвижения наступления и для того, чтобы серьезно усложнить вопрос обеспечения нашей группировки, которая действует на левом берегу Оскола", - сообщил Сергей Грабский.

По его словам, россияне будут пытаться увеличивать давление сразу на нескольких направлениях фронта, в частности в районе Лимана первого.

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"Они давят на наши войска, и мы осуществляем тактический отход. Это надо говорить откровенно", - сказал Грабский.

Он отметил, что российское командование перебрасывает на Купянское направление свежемобилизованных, что позволяет им поддерживать высокий темп проведения операций.

"В принципе, алгоритм действий российских оккупантов на Купянском направлении не очень отличается от того, что мы видим на других участках фронта, в частности в Авдеевке или в Бахмуте... и такой алгоритм действий будет наблюдаться и в дальнейшем — пока ресурсы противника не иссякнут, до этого, извините, еще очень далеко", — сказал военный эксперт.

В то же время, он отметил, что сейчас погодные условия не существенно влияют на темп проведения боевых операций, которые реализуются в формате небольших маневровых пехотных групп с поддержкой артиллерии.

Боевом действии на Купянском направлении

Российские оккупационные войска продолжают совершать наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. В Институте изучения войны сообщили о перемещении российских войск восточнее Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска).

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщал об укреплении позиций оккупантов на Купянском направлении.

На Купянском направлении наблюдается новый этап обострения. С тем, по словам военных, русские не имеют возможности захватить город и перейти на восточный берег реки Оскол.

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