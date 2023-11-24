Пожилые и с зависимостями: Россия отправляет неугодных на штурм Купянска

Генеральный штаб ВСУ сегодня, 24 ноября, в вечерней сводке с фронта сообщил о подкреплении оккупантов на Купянском направлении.
В штабе сообщают, что на одно из приоритетных направлений противник перебросил партию новобранцев. Российское командование отправило туда не совсем качественных военных пожилого возраста, которые, к тому же, имеют зависимости от алкоголя, наркотиков и азартных игр.
Среди оккупантов там бытует мнение, что начальство специально отправляет именно таких людей на тяжелые "мясные" штурмы. Всё дело в том, что эти люди не являются ценными в качестве кадров и их потери российское командование не учитывает.
"Отмечается крайне низкое "качество" новобранцев - в основном это лица пожилого возраста, имеющие проблемы с алкоголем, наркотиками, азартными играми и тому подобное. Среди военнослужащих российских оккупационных войск бытует мнение, что руководство намеренно отправляет их на "мясные" штурмы, не считаясь с потерями, - пишут в Генштабе.
Также известно, что российские военные жалуются на постоянные потери живой силы именно из-за неудачных наступательных действий. Всё это приводит к падению желания вести штурм в дальнейшем.
Ситуация на Купянском направлении
В среду, 22 ноября, российская оккупационная армия продолжила проводить наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Захватчикам удалось продвинуться – геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении российских войск восточнее Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска).
Сегодня, 24 ноября, соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый рассказал, что российские оккупационные войска пытаются продвинуться на Купянском направлении в районе Синелевки. В эфире телеканала "Еспресо" он отметил, что враг продолжает концентрировать силы на данном направлении.
Однако, в интервью Главреду военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан рассказал, что у русских оккупантов в плане возможных атак на Восточном фронте в конце осени – начале зимы коридор действий достаточно неширокий.
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