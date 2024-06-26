Масштабная киберзасада: в Forbes раскрыли тайную тактику РФ в начале войны

Россия была нацелена на быстрое сокрушение способности Киева использовать передовые космические технологии, пишет Forbes.

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В Forbes раскрыли тайную тактику РФ в начале войны / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, pixabay

Прежде чем войска страны-агрессора России пересекли границы Украины, оккупанты начали тайную миссию, которая, как они верили, должна была помочь им одержать быструю победу в войне. Военная разведка России организовала киберзасаду, нанеся удар по наземным станциям американской спутниковой сети, от которой зависела связь высшего руководства страны с ВСУ, пишет Forbes.

"Скрытая атака быстро уничтожила десятки тысяч модемов Viasat, поставив под угрозу жизненно важные линии, связывающие Киев с его защитниками по всей стране и с союзниками по всему миру", - говорится в статье.

По словам одного из ведущих экспертов по космической обороне в США - директора отдела космической безопасности и стабильности аналитического центра Secure World Foundation Виктории Самсон, "изолирование высшего командования Украины за цифровым железным занавесом, когда российские танки стремились захватить столицу, было частью масштабной миссии по удушению стражей демократии, находящихся в боевой готовности, в тумане войны".

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Она отметила, что главным в этой миссии было разрушение связей Киева с американскими спутниками, которые обеспечивали возможность координировать сопротивление Украины. Другими словами, Россия была нацелена на быстрое сокрушение способности Киева использовать передовые космические технологии.

Отмечается, что о том, что кремлевские генералы придавали огромную важность уничтожению космических технологий Украины в самом начале широкомасштабного вторжения, подтверждают тщательно синхронизированные атаки России в сеть Viasat.

"Российские силы намеренно атаковали терминалы Viasat, пытаясь прервать украинскую военную связь во время вторжения в Украину. Россия никогда официально не признавала, что стоит за атаками, но США и их партнеры из ЕС официально заявили об этом в мае 2022 года", - заявила Самсон.

Что известно о Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Война в Украине - последние новости с фронта

Напомним, как ранее сообщал Главред, вблизи Сумской области - с российской стороны границы - фиксируется уменьшение активности ДРГ. На сейчас у оккупантов недостаточно ресурсов для возможного прорыва на этот участок.

Известно, что ВСУ продолжают мощные контратаки на Харьковщине, поэтому постепенно инициатива переходит на нашу сторону, что способствует будущему освобождению захваченных территорий.

В то же время, аналитики мониторинговой группы DeepState сообщили о полной оккупации российскими оккупантами поселка Новоалександровка в Донецкой области, однако в ВСУ опровергают данную информацию.

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