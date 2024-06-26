Дело Тищенко. Последует ли СИЗО после домашнего ареста

Тищенко не могут лишить мандата по закону, однако текущая ситуация вокруг него уже стала показательной.

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Николая Тищенко отправили под круглосуточный домашний арест на 60 дней / УНИАН

Во вторник, 25 июня, скандальному депутату Николая Тищенко избирали меру пресечения в Печерском суде, после чего отправили его под круглосуточный домашний арест на 60 дней. Главред собрал все, что известно о деле нардепа.

Скандал с Тищенко в Днепре – что известно

Претензии у правоохранителей к Тищенко возникли после драки между охраной нардепа и бывшим военнослужащим специального подразделения "Кракен" Дмитрием Павловым, который гулял с женой и новорожденным ребенком. Инцидент произошел 20 июня. На опубликованных видео (на одном из которых можно разглядеть и Тищенко) было видно, как трое мужчин в военной форме в центре Днепра жестко скрутили мужчину. Причиной тому, судя по видео, которое облетело Сеть, стало то, что нардеп гулял по городу в военной форме, не являясь при этом ни действующим военным, ни ветераном.

После огласки Николай Тищенко записал видео, в котором заявил, что приехал в Днепр якобы проверить информацию о деятельности "ботоферм" и кол-центров, а Павлов, который, по словам Тищенко, "является начальником безопасности ботофермы" и "вместе со своими ребятами подошел к месту, где проводились следственные действия и спровоцировал полицейского". Дескать, Павлов якобы сопротивлялся. В то же время Тищенко сказал, что у него "нет охраны", и не смог объяснить, что за люди его сопровождали.

видео дня

Как позже сообщили в Нацполиции, правоохранители установили личности всех нападавших, а по результатам служебного расследования уволили сотрудника Киевской полиции Богдана Писаренко, который был с Тищенко во время нападения на военного.

На ситуацию отреагировал глава ОП Андрей Ермак, который назвал поведение нардепа "совершенно позорным".

"Я давно уже не воспринимаю его поступки и не понимаю их. Поэтому не поддерживаю с ним никаких отношений. Если кто-то забыл, что каждый должен нести за свои неадекватные действия ответственность, независимо от должностей или фамилий, советую об этом вспомнить. Такое поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата", - подчеркнул Ермак.

Кто такой Николай Тищенко? Николай Тищенко (также известен как "Коля Котлета") - украинский политик, рестортор, телеведущий. Народный депутат Украины IX созыва от 219-го избирательного округа. Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры. Бывший заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа". Уволен с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа" и исключен из партии. Занимается ресторанным бизнесом с 1998 года. Является владельцем сети столичных ресторанов "Наша карта" ("Велюр", "Ришелье", "Сейф", "Тургенев", "Улей", суши-бар "Пушистый", "Olmeca Plage", "Три вилки") основанной в 2007 году . Соучредитель ОО "Гильдия рестораторов и предприятий общественного питания". Неоднократный участник политических скандалов.

Обыски у Тищенко - много "налички"и два разбитых телефона

После стычки к Николаю Тищенко пришли работники Госбюро расследований и вручили ему подозрение по факту незаконного лишения свободы человека.

Тогда же у депутата провели обыски, в ходе которых нашли немало наличных денег и дорогие часы, а сам депутат разбил два мобильных телефонах, чтобы не отдавать их следователям в качестве доказательств. В результате офис Генпрокурора согласовал ходатайство об избрании народному депутату меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Тищенко прибыл в Печерский суд с опозданием на 12 минут. Нардеп не с первого раза отвечал на вопросы медиа, а сразу перешел к теме ботоферм, освещения войны и даже вырубки леса, из-за чего ему постоянно задавали уточняющие вопросы.

На вопрос журналистов о том, почему он разбил смартфон во время обысков, Тищенко сначала спросил, когда в Киеве посадили первые каштаны, а потом добавил, что информация о разбитом телефоне может быть недостоверной, и вообще это – тайна следствия. Наконец депутат попросил журналистов оставаться в "рамках Украины". ​​

Во время заседания суда Тищенко даже пообещал сложить мандат, как только государство закроет все "ботофермы".

"Когда вы закроете все ботофермы, все коррупционные составляющие по разворовыванию наших недр, в нашей лесной отрасли... , в то же время я за мандат не держусь. Но пока мы не победим эту гидру, мы будем работать", - сказал депутат.

Николай Тищенко в Печерском суде / УНИАН

Когда Тищенко рассказали о петиции на сайте ОП с призывом лишить его мандата, депутат (после короткой паузы) театрально расплакался.

В то же время, как сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР, нардеп Сергей Евтушок в комментарии Радио Свобода, Тищенко на данный момент не могут лишить депутатских полномочий.

"Николай Тищенко избирался по одномандатному избирательному округу и является мажоритарщиком, так сказать. Механизмов отзыва депутата с должности не существует. К сожалению, наверное. Мы дискутируем на эту тему уже очень долго – и в прошлом созыве, и в этом. Но граждане Украины не могут отозвать народного депутата Украины, чтобы он сложил свои полномочия", - сказал Евтушок.

Домашний арест Тищенко - могут ли посадить нардепа

Накануне решения суда о круглосуточном домашнем аресте Тищенко потребовал вернуть ему деньги, изъятые во время обысков, мотивируя тем, что это якобы были его последние наличные и ему не на что жить. Однако вскоре после оглашения решения суда в Сети распространили видео, в котором Тищенко заметили в гостинице Hyatt через дорогу от Печерского суда. На кадрах видно, как депутат под звуки воздушной тревоги сидел в ресторане.

Впоследствии на Тищенко все же надели электронный браслет, после чего он отправился домой в один из жилых комплексов в Печерском районе Киева.

Как рассказал Главреду политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, Тищенко вряд ли грозит более серьезное наказание, чем домашний арест.

"Сидеть в четырех стенах для человека, склонного к "тяжелому люксу" – уже это само по себе болезненно… Для противников Зеленского Тищенко – очень удобная мишень, чтобы на его фоне показать, какие кадры находятся во власти. А для власти – удобный случай показать, что и к "своим" относятся одинаково, по всей строгости закона", – говорит Золотарев. И добавляет, что нынешняя санкция суда уже пагубна для Тищенко – без мандата он не останется, но он стал злодеем в рядах "слуг".

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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