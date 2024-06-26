Многие люди призвали ее передать животное властям или уничтожить его.

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Женщина открыла чемодан после поездки в Африку и нашла "волосатого попутчика" / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, reddit

Все любят сувениры из отпуска. Но одна женщина вместо магнита на холодильник или камня вернулась домой с волосатым восьмилапым другом.

Объяснив, что она нашла паука в своем чемодане после возвращения домой из Уганды (Восточная Африка), она поделилась несколькими снимками арахнида на Reddit.

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Она рассказала, что прилетела в аэропорт Лос-Анджелеса, и рассказала, что не уверена, что делать с пауком, раз уж он попался.

После того как на нее посыпались вопросы и комментарии, многие люди призвали ее передать животное властям или уничтожить его, так как оно может нанести вред экосистеме, если вырвется на свободу.

Женщина привезла паука из Африки / Фото: reddit.com

Человек, представившийся биологом из Калифорнийского департамента рыб и дикой природы, написал:

"Штат тратит миллионы долларов на борьбу с инвазивными видами. Это хорошая мысль - сохранить его в идеальном мире, где любитель пауков заботится о нем вечно, но реальность такова, что риск для наших родных экосистем настолько высок, что это даже не стоит того. Засуньте его в этанол и держите на полке".

Многие опасались, что паучиха может быть беременна, что может позволить ее детенышам выбраться наружу.

"Определенно стоит поискать арахнолога, который мог бы забрать ее из ваших рук. Арахнологи знают, как с ней обращаться, если у нее есть дети, и гарантируют, что они не сбегут в дикую природу, что может стать проблемой, если они станут инвазивным видом", - отметил он.

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