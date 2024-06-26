Готовиться проще простого: нежнейший десерт "Жареное молоко"

Предлагаем вам рецепт необычного и безумно вкусного десерта "Жареное молоко".

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Десерт "Жареное молоко" - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если вы еще думаете, что же такого вкусного приготовить на десерт, тогда рецепт жареного молока вам может пригодиться. Это лакомство частенько есть в меню ресторанов, но и дома его легко приготовить.

Десерт "Жареное молоко" - рецепт

Ингредиенты:

Молоко 1,1 л

Яйца 3 шт.

Сахар 80 г

Крахмал или мука 150 г

Цедра лимона или апельсина

Палочка корицы, ваниль

Для обжаривания:

Яйца 3 шт.

Мука

Масло растительное

В кастрюлю с антипригарным дном наливаем 700 мл молока, добавляем цедру одного лимона, корицу и ваниль, подогреваем, чтобы молоко стало горячим.

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Отдельно смешиваем сахар, крахмал, влейте оставшееся молоко, добавляем яйца и все хорошо перемешиваем.

В эту смесь постепенно вливаем горячее молоко, все время помешивая.

Отправляем крем в кастрюлю и подогреваем до густой массы.

Выливаем крем в форму с пищевой пленкой, сверху также накрываем пленкой и охлаждаем. Затем ставим в морозильную камеру на 2-3 часа.

Взбиваем яйца, нарезаем крем на порционные кусочки.

Кусочки отправляем в яйца, затем в муку и обжариваем со всех сторон в разогретом растительном масле.

При подаче десерт можно посыпать сахаром и украсить фруктами. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить "Жареное молоко":

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