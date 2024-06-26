Готовиться проще простого: нежнейший десерт "Жареное молоко"

Если вы еще думаете, что же такого вкусного приготовить на десерт, тогда рецепт жареного молока вам может пригодиться. Это лакомство частенько есть в меню ресторанов, но и дома его легко приготовить.
Десерт "Жареное молоко" - рецепт
Ингредиенты:
- Молоко 1,1 л
- Яйца 3 шт.
- Сахар 80 г
- Крахмал или мука 150 г
- Цедра лимона или апельсина
- Палочка корицы, ваниль
- Для обжаривания:
- Яйца 3 шт.
- Мука
- Масло растительное
В кастрюлю с антипригарным дном наливаем 700 мл молока, добавляем цедру одного лимона, корицу и ваниль, подогреваем, чтобы молоко стало горячим.
Отдельно смешиваем сахар, крахмал, влейте оставшееся молоко, добавляем яйца и все хорошо перемешиваем.
В эту смесь постепенно вливаем горячее молоко, все время помешивая.
Отправляем крем в кастрюлю и подогреваем до густой массы.
Выливаем крем в форму с пищевой пленкой, сверху также накрываем пленкой и охлаждаем. Затем ставим в морозильную камеру на 2-3 часа.
Взбиваем яйца, нарезаем крем на порционные кусочки.
Кусочки отправляем в яйца, затем в муку и обжариваем со всех сторон в разогретом растительном масле.
При подаче десерт можно посыпать сахаром и украсить фруктами. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить "Жареное молоко":
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