Из одной ветки получится целый сад: как вырастить долларовое дерево из листочка

Замиокулькас или долларовое дерево - очень популярный цветок. Вырастить самостоятельно его довольно просто. Веточка замиакулькаса - это настоящее сокровище, поскольку из каждого листочка можно получить целое растение.
Автор Youtube-канала "Полезные советы агронома" рассказал, как вырастить долларовое дерево из листочка.
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Как быстро растет замиокулькас из листа
Итак, можно ли размножить замиокулькас листом? Конечно, можно. И первое, что нужно сделать, это оборвать листочки с долларового дерева. Далее на сутки их необходимо поместить в раствор "Корневина". "Корневин" разбавляется из расчета один грамм на литр воды.
Через сутки "Корневин" нужно слить и налить хорошую мягкую воду. Лучше всего использовать дождевую, снеговую или хотя бы очищенную.
Примерно через месяц можно будет увидеть результат проращивания этих листовых пластинок. Температура воздуха в помещении, где проращивается замиокулькас из листа, должна составлять около +26 градусов.
Через 30 дней на каждом листочке долларового дерева прорастут корешки. Из каждой такой "головки" впоследствии прорастут два или три побега.
В таком состоянии листья готовы к посадке. Сажать замиокулькас желательно в легкий грунт. Горшок должен быть небольшого размера, но довольно высоким, поскольку растение имеет мощную корневую систему и корни очень быстро упрутся в дно.
В каждый горшок можно садить по одному, два или даже три листочка - в этом случае может быть очень быстрый эффект.
Полить их можно то же водой, в которой проращивались листочки.
Как быстро растет замиокулькас из листа
Если вазон будет стоять на подоконники при температуре от +16 до +22 градусов, то довольно большое деревце вырастет через год. Но если поддерживать постоянную температуру в +26 градусов, то хороший результат будет уже через четыре месяца. После этого растение нужно пересадить.
Смотрите видео - Как вырастить долларовое дерево из листочка:
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Также работал старшим инспектором по карантину растений на границе Украины с Россией.
На своем канале Николай Петрович рассказывает о секретах выращивания огородных и садовых культур, комнатных цветов и т.д.
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