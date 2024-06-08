Из одной ветки получится целый сад: как вырастить долларовое дерево из листочка

Веточка замиакулькаса - это настоящее сокровище, поскольку из каждого листочка можно получить целое растение.

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Как размножить замиокулькас листом - советы опытного агронома / Скриншот

Замиокулькас или долларовое дерево - очень популярный цветок. Вырастить самостоятельно его довольно просто. Веточка замиакулькаса - это настоящее сокровище, поскольку из каждого листочка можно получить целое растение.

Автор Youtube-канала "Полезные советы агронома" рассказал, как вырастить долларовое дерево из листочка.

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Как быстро растет замиокулькас из листа

Итак, можно ли размножить замиокулькас листом? Конечно, можно. И первое, что нужно сделать, это оборвать листочки с долларового дерева. Далее на сутки их необходимо поместить в раствор "Корневина". "Корневин" разбавляется из расчета один грамм на литр воды.

Как быстро растет замиокулькас из листа / скриншот

Через сутки "Корневин" нужно слить и налить хорошую мягкую воду. Лучше всего использовать дождевую, снеговую или хотя бы очищенную.

Примерно через месяц можно будет увидеть результат проращивания этих листовых пластинок. Температура воздуха в помещении, где проращивается замиокулькас из листа, должна составлять около +26 градусов.

Долларовое дерево можно размножить через лист / скриншот

Через 30 дней на каждом листочке долларового дерева прорастут корешки. Из каждой такой "головки" впоследствии прорастут два или три побега.

В таком состоянии листья готовы к посадке. Сажать замиокулькас желательно в легкий грунт. Горшок должен быть небольшого размера, но довольно высоким, поскольку растение имеет мощную корневую систему и корни очень быстро упрутся в дно.

В каждый горшок можно садить по одному, два или даже три листочка - в этом случае может быть очень быстрый эффект.

Полить их можно то же водой, в которой проращивались листочки.

Как быстро растет замиокулькас из листа

Если вазон будет стоять на подоконники при температуре от +16 до +22 градусов, то довольно большое деревце вырастет через год. Но если поддерживать постоянную температуру в +26 градусов, то хороший результат будет уже через четыре месяца. После этого растение нужно пересадить.

Вот такой вид будет иметь растение через четыре месяца / Скриншот

Смотрите видео - Как вырастить долларовое дерево из листочка:

Youtube-канал "Полезные советы агронома" На Youtube-канал "Полезные советы агронома" подписаны 174 тысячи подписчиков. Ведет его Николай Петрович. Вся его жизнь была связана с сельским хозяйством. Во времена СССР был главным агрономом в одном из самых больших колхозов в Крыму. Позиционирует себя как "практик, связавший всю свою жизнь с землей". Также работал старшим инспектором по карантину растений на границе Украины с Россией. На своем канале Николай Петрович рассказывает о секретах выращивания огородных и садовых культур, комнатных цветов и т.д.

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