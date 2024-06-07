Комаров в саду и доме больше не будет: нужно посадить всего 1 растение

Летом комары нападают на дома и сады, и они причиняют больше, чем просто неприятные хлопоты. К счастью, существуют естественные способы их отпугивания.

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Какое растение отпугивает комаров - как избавиться от москитов / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН, pixabay

Повышение температуры воздуха и прохладные вечера могут привести к ночным барбекю и сну с открытыми окнами. Однако, если вы склонны к укусам комаров, приближение лета может наполнить вас чувством страха, сообщает Express.

Если у вас нет естественного способа отпугнуть кусачих насекомых от вашего дома и сада, у садовника есть решение. Один энтузиаст садоводства из компании Miller Flowers опубликовал в TikTok растение, которое отпугивает назойливых насекомых.

Какое растение отпугивает комаров

Чтобы комары не считали ваш дом привлекательным, стоит обратить внимание на растение цитронеллу (Citronella). Вечнозеленый ветвистый кустарник идеально подходит для сада, и он излучает восхитительный свежий лимонный аромат.

видео дня

Эти солнцелюбивые растения нуждаются в шесть или более часов солнечного света в день, но они могут выжить и на солнечном месте в доме.

Смотрите видео о том, какие растения отпугивают комаров:

По словам увлеченной садовницы, еще два растения, которые, как известно, "отпугивают комаров", - это лимонник и лаванда.

"Я также слышала, что мята перечная, кошачья мята, бархатцы, душистая герань и пчелиный бальзам также помогают отпугивать комаров", - отметила она в видео.

Как защититься от комаров

Хотя эти растения обладают репеллентными свойствами, Джоэл Коутс, доктор философии, почетный профессор энтомологии Университета штата Айова, говорит, что это не означает, что они остановят комаров от укусов.

"Эти растения имеют соединения, которые не дают насекомым питаться ими, но они не выпускают их в воздух", - сказал Коутс.

Именно поэтому, по словам Коутса, лучшая защита от укусов комаров - это ношение репеллентов.

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) также рекомендует средства от насекомых с 50-процентным содержанием DEET.

Каждый, кто решил использовать репеллент с DEET, должен использовать его в соответствии с инструкцией по соображениям безопасности.

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