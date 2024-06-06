Будет радовать глаз круглый год: чем полить орхидею, чтобы она зацвела

Правильная подкормка орхидей поможет добиться непрерывного цветения цветка, что не может не радовать.

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Чем поливать орхидею для пышного цветения / коллаж: Главред, фото: pixabay

Орхидея - необычный и экзотический цветок. Его выращивание в домашних условиях требует знаний и внимательности к деталям. Однако орхидея не так прихотлива, как многие думают. Для роста и цветения нужен последовательный уход и правильная подкормка. Поэтому мы собрали несколько советов, чем удобрять орхидеи чтобы они цвели.

Какое удобрение нужно орхидее для цветения

В природе орхидею питают кора, мох или галька. Но когда мы приносим орхидею домой, то лишаем ее привычной питательной среды. Поэтому важно регулярно подкармливать растение минеральными и органическими средствами. Для подкормки орхидей можно воспользоваться готовыми средствами из магазина, главное, чтобы они содержали такие элементы:

магний;

кальций;

медь;

цинк;

железо;

натрий.

Подкормка орхидей народными средствами

Стоит подчеркнуть, что для того, чтобы получить пышное и продолжительное цветение орхидей, совсем не обязательно использовать средства из магазина, ведь есть отличные домашние альтернативы.

По словам автора YouTube канала "Дом и приусадебный участок", для приготовления домашнего удобрения надо смешать 0,5 литра отстоянной воды и 1 столовую ложку домашнего молока. Все это нужно хорошо перемешать.

Горшок с орхидеей ставим в большую емкость и поливаем растение подкормкой. После этого оставляем его на 15- 20 минут. Когда время вышло, сливаем воду из горшка и ставим цветок на место. Так подкармливать растение можно 1 раз в две недели. Орхидея впитает все необходимые вещества и вскоре порадует цветением.

Также можно регулярно протирать листья орхидеи молочным раствором. Для его приготовления 1 ст. л. домашнего молока нужно смешать с 2 ст. л. теплой воды. Листья станут крепкими и зелеными.

Смотрите видео, чем поливать орхидею для пышного цветения:

Что известно об орхидеях? Орхидные - семейство однодольных многолетних наземных или эпифитных (в тропиках) травянистых растений. Некоторые из них, а именно виды из подсемейства ванильных являются древесными лианами, которые могут достигать 20 м в длину и более. Один же из самых маленьких видов - Bulbophyllum minutissimum - достигает 3-4 мм. Орхидные распространены в большинстве стран мира, но особенно их много в тропиках, пишет Википедия.

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