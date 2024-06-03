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Орхидея может зацвести вдвое быстрее: что нужно сделать со стеблем

Юрий Берендий
3 июня 2024, 21:37
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Орхидеи - прекрасные цветы с нежным цветением, однако заставить их цвести - непростая задача. Эксперт рассказала, как ускорить цветение орхидеи.
Орхидея может зацвести вдвое быстрее: что нужно сделать со стеблем
Как ускорить цветение орхидеи - что нужно делать с цветоносом / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Когда дело доходит до цветения растений, понятно, что мы испытываем нетерпение, ведь хотим как можно быстрее насладиться красотой их цветения. Что ж, кажется, есть способ заставить орхидеи быстро зацвести бесплатно, и это займет всего несколько секунд, сообщает Express.

На своей странице в TikTok, посвященной "вдохновению других на выращивание и уход за орхидеями", автор контента Orchid With Love рассказала, как можно ускорить процесс цветения ваших орхидей.

"Я провела эксперимент, чтобы вам не пришлось этого делать. Хотите, чтобы ваша орхидея зацвела вдвое быстрее? Вот вам секрет. У меня было две орхидеи, которые закончили цвести одновременно. У первой я полностью срезала шип. У второй я обрезал его над узлом. А теперь посмотрите на результаты через пять месяцев. Та, где я полностью срезала ствол, снова цветет. Но второй не дал нового цветущего колоса", - отметила женщина в видео.

видео дня

Смотрите видео о том, как ускорить цветение орхидеи:

@orchids_withlove Мой эксперимент был успешным! Если вы срежете цветущий колос сразу после того, как орхидея закончила цвести, она зацветет в следующий раз гораздо раньше. #orchidcare#postbloomcare#keepblooming#orchidswithlove#orchidlover♬ In The Forest (Acoustic Indie No Copyright) - Instrumental - Lesfm & Olexy

Она советует полностью срезать цветонос после того, как орхидея отцвела для того, чтобы новый цветонос появился быстрее.

"Всегда полностью срезайте ствол после того, как ваша орхидея закончила цвести, и вы получите новое цветение всего за несколько месяцев", - закончила она.

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