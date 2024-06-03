Орхидея может зацвести вдвое быстрее: что нужно сделать со стеблем

Орхидеи - прекрасные цветы с нежным цветением, однако заставить их цвести - непростая задача. Эксперт рассказала, как ускорить цветение орхидеи.

https://glavred.info/life/orhideya-mozhet-zacvesti-vdvoe-bystree-chto-nuzhno-sdelat-so-steblem-10570223.html Ссылка скопирована

Как ускорить цветение орхидеи - что нужно делать с цветоносом / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Когда дело доходит до цветения растений, понятно, что мы испытываем нетерпение, ведь хотим как можно быстрее насладиться красотой их цветения. Что ж, кажется, есть способ заставить орхидеи быстро зацвести бесплатно, и это займет всего несколько секунд, сообщает Express.

На своей странице в TikTok, посвященной "вдохновению других на выращивание и уход за орхидеями", автор контента Orchid With Love рассказала, как можно ускорить процесс цветения ваших орхидей.

"Я провела эксперимент, чтобы вам не пришлось этого делать. Хотите, чтобы ваша орхидея зацвела вдвое быстрее? Вот вам секрет. У меня было две орхидеи, которые закончили цвести одновременно. У первой я полностью срезала шип. У второй я обрезал его над узлом. А теперь посмотрите на результаты через пять месяцев. Та, где я полностью срезала ствол, снова цветет. Но второй не дал нового цветущего колоса", - отметила женщина в видео. видео дня

Смотрите видео о том, как ускорить цветение орхидеи:

Она советует полностью срезать цветонос после того, как орхидея отцвела для того, чтобы новый цветонос появился быстрее.

"Всегда полностью срезайте ствол после того, как ваша орхидея закончила цвести, и вы получите новое цветение всего за несколько месяцев", - закончила она.

Что нужно знать о Express.co.uk Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов. С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн. Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред