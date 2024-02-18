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Орхидеи будут цвести постоянно, если соблюдать правило 10 дней с одним ингредиентом

Лидия Неплях
18 февраля 2024, 14:45
Многие орхидеи можно легко вырастить, если вы потратите некоторое время на изучение того, что им нужно.
Орхидеи будут цвести постоянно, если соблюдать правило 10 дней с одним ингредиентом
Что делать, если орхидея не цветет/ Коллаж Главред, фото flickr (Quinn Dombrowski, Peter Miller)

Орхидеи — ценные комнатные растения, известные своей красотой и ароматом, но они требуют особого ухода, если вы хотите, чтобы они цвели дольше.

К счастью, один эксперт по растениям поделился своим полезным советом. Красочные зимние комнатные растения славятся своей красотой и цветами и могут мгновенно украсить любой дом. Однако может быть сложно точно определить, что нужно вашему растению, и вы можете забеспокоиться, когда заметите, что его стебли желтеют. Хотя это не всегда означает, что орхидея умирает, для вас это может быть сигналом, что нужно вернуть ей счастье и здоровье.

Многие орхидеи можно легко вырастить, если вы потратите некоторое время на изучение того, что им нужно. Важно знать, как часто вам придется их поливать и где их разместить в доме, но если вы хорошо о них позаботитесь, они могут цвести в среднем от шести до 10 недель, пишет Mirror.

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Что нужно сделать, чтобы орхидея зацвела

Одна заядлая владелица орхидей поделилась своим малоизвестным секретом, как заставить комнатное растение постоянно цвести. Пользователь TikTok, публикующий посты под ником @kivakriti, рекомендует людям поливать комнатные растения банановой кожурой. Для начала нужно взять банановую кожуру и порезать ее на кусочки. Следующий шаг — замочить нарезанную банановую кожуру в теплой воде и оставить ее там на несколько часов.

После этого используйте воду из банановой кожуры, чтобы подкормить орхидею и подождите, пока вся вода стечет. Женщина рекомендует повторять этот процесс каждые 10 дней, чтобы получить наилучшие результаты от этого хака. По словам Марка Каррана, эксперта по орхидеям и создателя блога Heavenly Orchids, вода из банановой кожуры является хорошим органическим удобрением, поскольку содержит калий, фосфор и кальций.

Если вы хотите сохранить свои орхидеи в отличной форме, Милли Дурбак, бренд-менеджер Prestige Flowers добавляет, что идеальным местом для них должна быть ванная комната. "Ванная комната является идеальным местом для орхидей из-за более высокого уровня влажности и более низкой освещенности", — сказала она. Эти факторы отражают предпочтительную среду обитания орхидеи, создавая идеальный баланс для оптимального роста.

Она продолжила: "Орхидеи, особенно разновидность Фаленопсис, превосходно удаляют загрязняющие вещества из воздуха. Размещение их в ванной не только повышает эстетику, но также способствует созданию более свежей и здоровой среды в помещении".

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