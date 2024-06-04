Как охладить комнату за считанные минуты: лучшие методы борьбы с жарой

Летняя погода и высокие суточные температуры могут стать вызовом для многих. Главред выяснил, как быстро охладить себя и квартиру безопасными способами.

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Как охладиться в жару - лучшие способы охладить комнату / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Лето приносит с собой не только яркое солнце и долгие дни, но и невыносимую жару, которая может значительно повлиять на наше самочувствие и производительность. Когда столбик термометра стремительно поднимается, важно знать, как эффективно охлаждать себя и свое окружение. О том как сохранить прохладу в домах и в себе рассказала в эфире "Сніданку з 1+1" семейный врач с восьмилетним стажем Мария Витковская.

Как безопасно охладиться кондиционером

По ее словам, кондиционер - это самый простой и очень крутой способ охладиться. Однако, есть несколько правил, которые следует учитывать при пользовании кондиционером летом.

Какую температуру нужно устанавливать на кондиционере летом

Эксперт отмечает, что выставлять на кондиционере минимальную температуру неправильно.

"Вообще рекомендовано, чтобы разница температуры не была больше 5-7 градусов, чем за бортом, как говорится. И особенно, когда выходите на улицу и этот резкий перепад на вас действует, вы можете просто или потерять сознание, то есть это будет тепловой шок. И этого делать не стоит", - советует она.

Кто такая Мария Витковская Мария Витковская - семейный врач Центра первичной медико-санитарной помощи №2 Оболонского района Киева, эксперт телепрограмм на тему здоровья и здорового образа жизни.

Как холодный душ влияет на здоровье

Семейный врач отмечает, что в жару не стоит использовать холодный душ для охлаждения тела.

"Холодный душ он не рекомендован, потому что здесь также будет резкий перепад температур. Если мы сделаем воду чуть теплой, то будет супер. Конечно, также, не рекомендуется это делать холодный душ людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями потому что резкий перепад температур он спровоцирует поднятие артериального давления. То есть очень осторожно это надо делать", - сказала она.

Как быстро охладить комнату

Кроме того, специалисты советуют использовать шторы-блэкаут, которые не позволят солнечным лучам попадать в дом.

"100% они помогают, потому что именно солнце оно нагревает комнату и это способствует очень высокой температуре", - отмечает Мария Витковская.

Как увлажнить комнату в жару

По ее словам, идеальным решением будет использование увлажнителя воздуха, однако если его нет, можно налить в миску воды и включить вентилятор.

"Вы можете намочить полотенце, вы можете намочить простыню и повесить на любую вешалку, возможно, где-то у окна. Когда будет максимальное испарение, то есть влажность повысится, и это будет охлаждать помещение", - добавляет она.

Также рекомендуется создать какое-то движение воздуха в помещении.

"То есть это может быть либо два вентилятора, либо мы можем сделать легкий сквозняк, но, конечно, на нем не сидеть. Потому что когда мы потеем, и при этом есть движение воздуха, нам становится легче. Да, потому что испарение увеличивается, и за счет этого мы быстрее снимаем температуру", - сказала семейный врач.

Как правильно проветривать комнату, чтобы стало холоднее

Мария Витковская указывает, что проветривать комнату нужно обязательно и делать это нужно часто.

"Но если на улице очень высокая температура, то она будет заходить в помещение. Это желательно делать хотя бы недолго, три-пять минут. Мы открыли, зашел свежий воздух, и мы закрыли окно. Можно делать это, например, раз в два часа или раз в час", - советует она.

Чем можно заменить кондиционер

Эксперт также рассказала об экологичном методе, который может заменить конлиционер в домашних условиях. Для этого потребуются миска со льдом и вентилятор.

"Воздух охлаждается за счет холодной воды и льда. И мы включаем вентилятор, и таким образом ускоряем поток холодного воздуха по помещению. То есть это такой экологический метод, не используя кондиционера, который мы можем устроить движение прохладного воздуха у себя в комнате", - говорится в сюжете.

Кроме того, если в комнате или квартире нет миски со льдом можно взять пустую бутылку, наполнить ее водой и заморозить.

"И это также будет тот самый метод", - указывает эксперт.

Смотрите видео о том, какие продукты нельзя есть в жару:

Можно ли пить ледяную воду в жару

Семейный врач отмечает, что использовать ледяную воду для охлаждения в жару категорически не стоит.

"Ни в коем случае, потому что ледяная вода не будет способствовать быстрому охлаждению. Она может переохладить вам дыхательные пути, кротоглотку, и это может способствовать дальнейшей простуде. Плюс, если еще будет поток холодного воздуха в 18 градусах, то это будет способствовать болезни, поэтому не стоит. Самым оптимальным вариантом может быть прохладная вода, или также, например, восточные жители, они любят использовать горячий чай", - сказала она.

Как освежиться в жару горячим чаем

В странах Востока для того, чтобы освежиться в жару принято употреблять горячий чай. Мария Витковская рассказала, как это работает.

"Мы просто ускоряем количество выделения пота, то есть мы ускоряем этот процесс и за счет потока воздуха испарение также увеличивается. Но это не работает, если, например, на улице очень высокая влажность, то есть этот пот просто будет стекать по вам и капать на пол", - добавляет она.

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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