Шарлотка с яблоками без духовки: идеальный рецепт за 15 минут

Простой и быстрый рецепт шарлотки на все случаи жизни.

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Нежная шарлотка с яблоками на сковородке / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Шарлотка с яблоками - универсальный десерт, который может как и порадовать в будний день, так и стать звездой праздничного стола. Но не всегда есть возможность и желание готовить ее в духовке.

Главред узнал, что шарлотку можно приготовить на сковородке без лишних усилий. Рецептом блюда поделилась в TikTok украинский блогер Анна Скиба.

Шарлотка с яблоками - рецепт

Ингредиенты:

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Яблоко 1 шт.

Сахар 2 ст.л.

Сливочное масло

Корица

Для теста:

Яйца 2 шт.

Сахар 4 ст.л.

Соль

Йогурт или кефир 200 мл

Разрыхлитель 1 ч.л.

Масло 4 ст.л.

Мука 6 ст.л. Мука 6 ст.л.

Для начала яблоко нужно почистить и порезать на кусочки. Далее на сковородку необходимо добавить сахар и следить, чтобы он медленно таял и при этом не сгорел.

Когда сахар растает, в сковороду высыпаем яблоки и карамелизируем их с добавлением сливочного масла. К яблокам после карамелизации также надо добавить корицу.

Следующим шагом нужно приготовить тесто. В миске надо соединить яйца, сахар, щепотку соли, йогурт и разрыхлитель. Ингредиенты тщательно перемешиваем венчиком, после чего добавляем масло и муку. В результате консистенция теста должна напоминать густую сметану.

Тесто выливаем в сковороду поверх карамелизированных яблок и "выпекаем" под крышкой на медленном огне в течение 15 минут.

Шарлотка на сковородке готова, приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить шарлотку с яблоками за 15 минут:

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Кто такая Анна Скиба? Анна Скиба - украинский блогер, на которую в TikTok подписаны миллион пользователей. Блогерша делится в соцсетях своей жизнью, а также интересными рецептами и лайфхаками.

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