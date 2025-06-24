Шарлотка с яблоками без духовки: идеальный рецепт за 15 минут

Шарлотка с яблоками - универсальный десерт, который может как и порадовать в будний день, так и стать звездой праздничного стола. Но не всегда есть возможность и желание готовить ее в духовке.
Главред узнал, что шарлотку можно приготовить на сковородке без лишних усилий. Рецептом блюда поделилась в TikTok украинский блогер Анна Скиба.
Шарлотка с яблоками - рецепт
Ингредиенты:
- Яблоко 1 шт.
- Сахар 2 ст.л.
- Сливочное масло
- Корица
Для теста:
- Яйца 2 шт.
- Сахар 4 ст.л.
- Соль
- Йогурт или кефир 200 мл
- Разрыхлитель 1 ч.л.
- Масло 4 ст.л.
- Мука 6 ст.л. Мука 6 ст.л.
Для начала яблоко нужно почистить и порезать на кусочки. Далее на сковородку необходимо добавить сахар и следить, чтобы он медленно таял и при этом не сгорел.
Когда сахар растает, в сковороду высыпаем яблоки и карамелизируем их с добавлением сливочного масла. К яблокам после карамелизации также надо добавить корицу.
Следующим шагом нужно приготовить тесто. В миске надо соединить яйца, сахар, щепотку соли, йогурт и разрыхлитель. Ингредиенты тщательно перемешиваем венчиком, после чего добавляем масло и муку. В результате консистенция теста должна напоминать густую сметану.
Тесто выливаем в сковороду поверх карамелизированных яблок и "выпекаем" под крышкой на медленном огне в течение 15 минут.
Шарлотка на сковородке готова, приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить шарлотку с яблоками за 15 минут:
@skibaanya
Шарлотка за 15 мин на сковороде)♬ оригинальный звук - Аня Скиба
Вас может заинтересовать:
- Кабачок, куриное филе и ужин на столе - бомбический рецепт
- Гениально просто: рецепт шоколадного бисквита на сковородке за 15 минут
- Та самая закуска к шашлыку, пальчики оближешь: самый простой рецепт за 5 минут
Кто такая Анна Скиба?
Анна Скиба - украинский блогер, на которую в TikTok подписаны миллион пользователей. Блогерша делится в соцсетях своей жизнью, а также интересными рецептами и лайфхаками.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред