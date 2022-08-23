Самая вкусная шарлотка из 3 ингредиентов на скорую руку: простой рецепт и секрет приготовления

Сколько печь шарлотку с яблоками и какие яблоки нельзя использовать для шарлотки.
Конец августа время вкусной выпечки с яблоками. Удивительно простой и вкусный пирог с яблоками называется - Шарлотка. Готовить шарлотку проще простого.
Чтобы шарлотку не испортить, никогда не готовить пирог с желтыми яблоками. Они раскиснут и превратят в кашу.
Шарлотку нужно готовить с твердыми и хрустящими яблоками. Желательно выбирать кисло-сладкие яблоки нового урожая.
Шарлотка с яблоками пышная - лучший рецепт
Вам понадобится:
- Яблоки - 4-5 шт
- Яйца - 4 шт
- Сахар - 1,5 стакана
- Мука - 1,5 стакана
- Сливочное масло -10 гр
Яйца достать из холодильника, помыть и добавить в кухонный комбайн.
Взбиваем 5 минут до пышной пены.
Постепенной всыпать сахар и продолжать взбивать. Чем больше будет пена, тем пышнее получится шарлотка.
Просеять дважды муку и добавить к тесту. Тесто на шарлотку должно выйти в виде густой сметаны.
Разогреть духовку до 180 градусов.
Смазать форму для пирога маслом.
Яблоки начинаем готовить в самом конце, когда тесто почти готово.
Порезать дольками яблоки на шарлотку и красиво разложить в форму.
Залить яблоки тестом и отправить в духовку на 35-40 минут.
Достаем пышную шарлотку и даем остыть.
Посыпать сахарной пудрой.
Шарлотка в мультиварке на скорую руку - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца 5 шт
- Яблоки - 3 шт
- Мука - 250 гр
- Разрыхлитель - 15 гр
- Корица - по вкусу
Чашу для мультиварки хорошо вымыть и смазать сливочным маслом.
Яйца взбить сразу с сахаром.
Муку просеять с разрыхлителем и добавить к яйцам.
Взбить тесто для шарлотки 7-10 минут. Тогда шарлотка в мультиварке выходит вкусной и пышной.
Яблоки помыть, почистить от кожуры и порезать кубиками.
Посыпать чашу мультиварки корицей и добавить яблоки.
Далее влить тесто и поставить режим "Выпечка" на 40 минут.
Крышку мультиварки открывать нельзя, поскольку шарлотка может не подняться.
После приготовления шарлотка должна постоять в мультиварке еще 5 минут.
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