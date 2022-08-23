Самая вкусная шарлотка из 3 ингредиентов на скорую руку: простой рецепт и секрет приготовления

Пышная шарлотка рецепт / ua.depositphotos.com

Конец августа время вкусной выпечки с яблоками. Удивительно простой и вкусный пирог с яблоками называется - Шарлотка. Готовить шарлотку проще простого.

Чтобы шарлотку не испортить, никогда не готовить пирог с желтыми яблоками. Они раскиснут и превратят в кашу.

Шарлотку нужно готовить с твердыми и хрустящими яблоками. Желательно выбирать кисло-сладкие яблоки нового урожая.

Шарлотка с яблоками пышная - лучший рецепт

Вам понадобится:

Яблоки - 4-5 шт

Яйца - 4 шт

Сахар - 1,5 стакана

Мука - 1,5 стакана

Сливочное масло -10 гр

Яйца достать из холодильника, помыть и добавить в кухонный комбайн.

Взбиваем 5 минут до пышной пены.

Постепенной всыпать сахар и продолжать взбивать. Чем больше будет пена, тем пышнее получится шарлотка.

Просеять дважды муку и добавить к тесту. Тесто на шарлотку должно выйти в виде густой сметаны.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Смазать форму для пирога маслом.

Яблоки начинаем готовить в самом конце, когда тесто почти готово.

Порезать дольками яблоки на шарлотку и красиво разложить в форму.

Залить яблоки тестом и отправить в духовку на 35-40 минут.

Достаем пышную шарлотку и даем остыть.

Посыпать сахарной пудрой.

Шарлотка в мультиварке на скорую руку - рецепт

Шарлотки в мультиварке рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Яйца 5 шт

Яблоки - 3 шт

Мука - 250 гр

Разрыхлитель - 15 гр

Корица - по вкусу

Чашу для мультиварки хорошо вымыть и смазать сливочным маслом.

Яйца взбить сразу с сахаром.

Муку просеять с разрыхлителем и добавить к яйцам.

Взбить тесто для шарлотки 7-10 минут. Тогда шарлотка в мультиварке выходит вкусной и пышной.

Яблоки помыть, почистить от кожуры и порезать кубиками.

Посыпать чашу мультиварки корицей и добавить яблоки.

Далее влить тесто и поставить режим "Выпечка" на 40 минут.

Крышку мультиварки открывать нельзя, поскольку шарлотка может не подняться.

После приготовления шарлотка должна постоять в мультиварке еще 5 минут.

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