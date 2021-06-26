Побои снимали в гробу: всплыли новые детали в деле об убийстве девушки на Полтавщине

Похороны погибшей в Полтавской области / Кременчугская газета

На похоронах погибшей в селе Бреусовка Полтавской области 16-летней Марии произошел скандал.

Возмущенные жители села, не поверившие заявлениям правоохранителям о ненасильственной смерти, хотели отправить гроб с телом покойной назад в кременчугский морг, где был сделан вывод о причине ее смерти, пишут Факты.

То, что увидели люди собственными глазами, никак не вязалось с тем, что написал судмедэксперт в официальном документе.

Похороны Марии люди остановили от отчаяния, рассказал местная жительница Анна.

"Никто в селе не поверил, что причиной смерти молодой девушки стало алкогольное отравление. Потому что у Марины были синяки по всему телу, царапины, сломаны пальцы и нос, гематомы на лбу и локтях. Следы асфиксии на шее справа и сзади на затылке указывали на то, что ее душили. Ногти на ногах и руках синие — наверное, ее таскали по земле, а она сопротивлялась. Тазовая часть вся иссечена — как будто ее чем-то стегали. Мы начали все это фотографировать, чтобы иметь доказательства насильственной смерти. Прямо в гробу переворачивали тело, снимали одежду. До сих пор не спим из-за этого. Девочку насиловали, били, она приняла перед смертью невероятные муки. А об этом нигде ни слова! Ясно, что преступление хотели скрыть", - заявила Анна.

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Также приводятся показания подозреваемых по делу.

"Оставив Марину в машине, мы снова сели у костра, — давал показания задержанный подозреваемый Вадим. — Потом я пошел в машину и занялся с ней сексом. Не помню, она спала или была без сознания… Потом пришел Андрей и забрал меня в дом. А утром говорит: „Иди, буди Марину". Я пошел будить — вроде не поднимается. Андрей подошел, говорит, вроде мертвая. Говорю ему: „Что ты врешь?" Я не знаю, куда он ее водил: то ли за бутылкой, то ли еще куда-то. Он тоже мог заниматься с ней сексом…".

По статьям Уголовного кодекса Украины: умышленное убийство, изнасилование несовершеннолетней и непредоставление помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, повлекшее смерть потерпевшего, виновным грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

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Напомним, ранее сообщалось, что тело 16-летней Марии со следами сексуального насилия обнаружили 30 апреля на обочине дороги в селе Бреусовка местные жители.

По предварительной информации следствия, накануне вечером потерпевшая гостила в доме знакомого, в компании двух 15-летних юношей, 17-летней девушки и 20-летнего молодого человека. Они употребляли спиртные напитки - в количестве не меняя литра водки.

Сообщалось, что одному из 15-летних юношей на первых этапах следствия было вручено подозрение в изнасиловании 16-летней девушки. А 7 мая суд Полтавской области избрал ему меру пресечения - содержание под стражей.

Официальная причина смерти Марии - отравление алкоголем, отек головного мозга и токсическая энцефалопатия.