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Заманил в авто и вывез за село: под Херсоном мужчина изнасиловал 12-летнюю внучку своей сожительницы

11 сентября 2021, 15:36
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Об исчезновении сообщила мать девочки. Копы выяснили, что несколько часов назад ребенок сел в автомобиль, который принадлежит сожителю бабушки.

Педофилия
Мужчина ранее был судим за совершение преступления против половой неприкосновенности / Sputnik Кыргызстан

В Херсонской области мужчина изнасиловал 12-летнюю внучку своей сожительницы. Он заманил ее в авто, отвез за пределы населенного пункта и надругался. Свой телефон и телефон девочки мужчина заранее выключил в целях конспирации.

Ночью 11 сентября, в полицию обратилась 35-летняя жительница одного из сел Херсонского района и сообщила об исчезновении 12-летней дочери, сообщает Департамент уголовного розыска.

Правоохранители отработали все возможные версии событий и установили, что несколько часов назад ребенок самостоятельно сел в автомобиль, который принадлежит сожителю бабушки. Также установили, что мужчина ранее был судим за совершение преступления против половой неприкосновенности.

Впоследствии правоохранители остановили указанный автомобиль за пределами населенного пункта. Водитель авто бросился бежать, однако его задержали. В автомобиле находилась девочка.

В содеянном злоумышленник сознался. Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

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Как сообщал Главред, в Киевской области правоохранители поймали мужчину, который совершал развратные действия в отношении своей 5-летней племянницы. Известно, что 30-летний педофил имеет инвалидность второй группы. Инцидент произошел в селе Переселение Обуховского района.

В Днепропетровской области 52-летний мужчина, который вместе со своей бывшей женой создал дом семейного типа, развращал одну из приемных дочерей.

В Киеве завхоз школы в лифте напал и изнасиловал 10-летнюю девочку.

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полиция педофил Херсонская область новости Украины
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