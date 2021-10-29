Во Львове копы подловили начальницу поезда на нарушении карантина, но были вынуждены бежать

Во Львове на вокзале произошел карантинный скандал / УНИАН

Во Львове произошел скандал на железнодорожном вокзале после того, как полицейские потребовали от начальника поезда Лисичанск-Ужгород Маргариты Козак предъявить документы из-за нарушения карантина.

Полицейские пытались задержать железнодорожницу прямо в вагоне, в свою очередь женщина заявила о незаконных действиях правоохранителей. Видео в Сети опубликовал транспортный блогер Олег Васильев.

При этом копы обвинили начальницу поезда — якобы маска на ее лице не закрывала рот и нос. В ответ она показала служебное удостоверение.

При попытке ее задержания для доставки в дежурную часть для установления личностии и составления постановления о наложении штрафа женщина позвонила в полицию и заявила о незаконных действиях и применении силы.

Полицейские утверждали, что не только начальник поезда нарушает условия карантина, но и многие пассажиры, которые находятся в нем, без маски.

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Кроме того, полицейских самих обвинили в нарушении, когда они перемещались произвольно по колеям. Конфликт завершился, когда поезд двинулся по графику и полицейские выскочили из вагона.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что помимо полиции существует еще множество структур, которые имеют право проверять наличие у украинцев COVID-сертификатов. Среди них работники торговых центров, водители общественного транспорта, проводники в поездах, а также представители Минздрава, Госпродпотребслужбы и санитарные врачи.