От полиции до проводников в поездах: кто будет проверять наличие у украинцев COVID-сертификатов

COVID-сертификат смогут проверять водители в транспорте и работники торгово-развлекательных центров / Приложение ДІЯ

Помимо полиции существует еще множество структур, которые имеют право проверять наличие у украинцев COVID-сертификатов. Среди них работники торговых центров, водители общественного транспорта, проводники в поездах, а также представители Минздрава, Госпродпотребслужбы и санитарные врачи. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в эфире программы Право на владу на 1+1 он рассказал о том, что у 4 тысяч полицейских есть специальное программное обеспечение для проверки документов по коронавирусу. При этом есть и широкий перечень различных структур, которые также могут проверить наличие у человека COVID-сертификата.Читайте такжеКупил прививку – остался без COVID-сертификата: в Кабмине разберутся с махинациями по вакцинации

"Это и служба Министерства здравоохранения, санитарные больницы, это и Госпродпотребслужба, это и проводники, если это касается железнодорожного транспорта", - отметил Клименко.

Также он добавил, что водители общественного транспорта должны будут предупредить пассажиров о требовании по наличию коронавирусного сертификата для того, чтобы совершить поездку. Сертификаты могут проверять и сотрудники торгово-развлекательных центров.

Кто может проверять COVID-сертификаты в Украине

Сотрудники полиции

Водители общественного транспорта

Проводники в поездах

Работники торгово-развлекательных центров

Представители Минздрава

Сотрудники Госпродпотребслужбы

Санитарные врачи

Также Клименко подчеркнул, что полиция уже установила около 870 уголовных производств, связанных с фактами махинаций и подделок COVID-документов.

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Махинации и подделка COVID-сертификатов в Украине

В Минздраве в сентябре говорили о том, что власти уже работают над подготовкой законодательного акта, на базе которого будет усилена ответственность за незаконные действия, связанные с медицинскими документами. Речь шла о сертификатах вакцинации от коронавируса и справках о противопоказаниях к прививке. В ведомстве утверждают, что люди с ненастоящими документами представляют угрозу для общества.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в Уголовном кодексе Украины должна появиться специальная статья за подделку COVID-сертификатов. Министерство намерено разоблачать сотрудников, причастных к противозаконной деятельности.

Ранее в Украине была создана поддельная копия приложения Дія на Android, в которой была возможность внесения нужных данных в макеты документов. Там появились варианты поддельных студенческих билетов, паспортов, водительских удостоверений, идентификационный код и COVID-сертификаты.

Базу фейковой Дії уже закрыли, а ее создателя задержали полицейские. Хакеру предложили пройти стажировку в Министерстве трансформации.