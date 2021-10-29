От полиции до проводников в поездах: кто будет проверять наличие у украинцев COVID-сертификатов

Полиция установила около 870 случаев, связанных с махинациями и подделками документов о коронавирусе.
Помимо полиции существует еще множество структур, которые имеют право проверять наличие у украинцев COVID-сертификатов. Среди них работники торговых центров, водители общественного транспорта, проводники в поездах, а также представители Минздрава, Госпродпотребслужбы и санитарные врачи. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в эфире программы Право на владу на 1+1 он рассказал о том, что у 4 тысяч полицейских есть специальное программное обеспечение для проверки документов по коронавирусу. При этом есть и широкий перечень различных структур, которые также могут проверить наличие у человека COVID-сертификата.Читайте такжеКупил прививку – остался без COVID-сертификата: в Кабмине разберутся с махинациями по вакцинации
"Это и служба Министерства здравоохранения, санитарные больницы, это и Госпродпотребслужба, это и проводники, если это касается железнодорожного транспорта", - отметил Клименко.
Также он добавил, что водители общественного транспорта должны будут предупредить пассажиров о требовании по наличию коронавирусного сертификата для того, чтобы совершить поездку. Сертификаты могут проверять и сотрудники торгово-развлекательных центров.
Кто может проверять COVID-сертификаты в Украине
- Сотрудники полиции
- Водители общественного транспорта
- Проводники в поездах
- Работники торгово-развлекательных центров
- Представители Минздрава
- Сотрудники Госпродпотребслужбы
- Санитарные врачи
Также Клименко подчеркнул, что полиция уже установила около 870 уголовных производств, связанных с фактами махинаций и подделок COVID-документов.
Махинации и подделка COVID-сертификатов в Украине
В Минздраве в сентябре говорили о том, что власти уже работают над подготовкой законодательного акта, на базе которого будет усилена ответственность за незаконные действия, связанные с медицинскими документами. Речь шла о сертификатах вакцинации от коронавируса и справках о противопоказаниях к прививке. В ведомстве утверждают, что люди с ненастоящими документами представляют угрозу для общества.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в Уголовном кодексе Украины должна появиться специальная статья за подделку COVID-сертификатов. Министерство намерено разоблачать сотрудников, причастных к противозаконной деятельности.
Ранее в Украине была создана поддельная копия приложения Дія на Android, в которой была возможность внесения нужных данных в макеты документов. Там появились варианты поддельных студенческих билетов, паспортов, водительских удостоверений, идентификационный код и COVID-сертификаты.
Базу фейковой Дії уже закрыли, а ее создателя задержали полицейские. Хакеру предложили пройти стажировку в Министерстве трансформации.