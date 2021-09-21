"Липовые" справки и прививки: в Украине готовят уголовную статью за подделку COVID-сертификатов

В Минздраве обещают разоблачить медработников, которые причастны к махинациям с COVID-документами / УНИАН

В Уголовном кодексе Украины появится отдельная уголовная статья за подделку COVID-сертификатов. Проект изменений в кодекс будет рассмотрен Кабмином уже в скором времени, после чего документ передадут Верховной Раде. Минздрав не окажет какой-либо поддержки медработникам, причастным к схемам по махинациям с документами, и намерен их разоблачать. Покупка фальшивых документов представляет опасность для здоровья. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"На ближайшем заседании правительства мы рассмотрим проект изменений в УК, который передадим в Верховную Раду, где подделка "ковидных" сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью для того, чтобы это предотвратить раз и навсегда", - сказал он в эфире программы Свобода слова на ICTV.Читайте такжеCOVID-паспорта для путешествий из Украины в Европу: как оформить сертификат в Дія

Также он отметил, что покупка справок, связанных с заболеваемостью коронавирусом, представляет опасность для здоровья людей, а силовики уже проводят специальные операции по пресечению такой деятельности.

Кроме того, министр уточнил, что Минздрав первым будет разоблачать медицинских работников, которых уличат в деятельности, связанной с подделкой документов.

"Если кто-то из медицинских работников будет вовлечен в эти схемы, не полагайтесь ни на какую поддержку от Министерства здравоохранения. Мы первыми политически и коммуникационно это "подсветим", - заверил Ляшко.

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Министр добавил, что подделка COVID-документов приводит к тому, что купившие подобные фальшивые "документы" люди потом попадают в реанимацию. При этом подобная деятельность неприемлема в условиях, когда все работают на борьбу с эпидемией.

"Нельзя дискредитировать кампании иммунопрофилактики еще и такими методами, потому что потом с теми "липовыми" справками люди попадают в реанимацию, и еще будут показывать нам, что это их вакцинация не защищает", - указал Ляшко, подчеркнув, что государство уже осуществляет жесткий контроль над выдачей поддельных справок о вакцинации и результатов ПЦР-тестов.

Подделка COVID-документов

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин ранее заявлял, что медицинским работникам, которые причастны к подделке коронавирусных документов, грозит лишения права работать в медицинской сфере или тюрьма сроком на 3 года.

В Минздраве предупреждали, что ведомство совместно с Нацполицией и Службой безопасности проводят спецоперацию с целью ликвидации противоправной деятельности по подделке COVID-документов.

COVID-сертификаты в Украине

Более 100 000 украинцев уже оформили "COVID-паспорта" в приложении Дія. Полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 5 миллионов человек.

В Украине выдают два сертификата вакцинации – желтый и зеленый. Первый выдают после одной прививки, второй после того, как человек сделает 2 инъекции.

Украинцы также могут получить и международный COVID-сертификат, на базе которого появится возможность беспрепятственно посещать страны ЕС с целью туристических поездок.