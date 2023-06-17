УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Херсоне перевозчики жестоко избили волонтера, который бесплатно перевозил людей

Юлия Куришко
17 июня 2023, 18:41 обновлено 17 июня, 18:50
2504
В Херсоне местные перевозчики напали на известного волонтера, который бесплатно перевозил людей.
В Херсоне перевозчики жестоко избили волонтера, который бесплатно перевозил людей
В Херсоне избили волонтера / коллаж: Главред, фото: Telegram Александр Прокудин

Вчера, 16 июня, в Херсоне местные перевозчики напали и избили известного волонтера, который отвозил людей бесплатно в безопасные места.

"Вчера избили известного волонтера, который бесплатно перевозил с опасных территорий Херсонщины людей. Били подло, вдвоем, пока он не упал, и еще продолжали бить ногами. Нападающие уже установлены. Они зарабатывают на пассажирских перевозках, пользуясь горем, постигшим наших людей во время российской агрессии. Полиция разбирается с нападавшими, зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 статьи 296 хулиганство", - сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

Глава ОВА также сообщил, что эвакуация из Херсонщины является бесплатной. Он призвал жителей не платить тем, кто наживается на человеческой беде и опубликовал видео избиения волонтера.

видео дня

Смотрите видео о том, как перевозчики избили волонтера, в Telegram-канале Главред:

Полиция Херсонщины сообщила, что волонтера избили в Херсоне в районе автовокзала. Полицейские обнаружили информацию об этом во время мониторинга местных новостей.

"Во время проверки информации следователи Херсонского районного управления полиции установили, что вчера, 16 июня, около 16 часов 42-летний житель областного центра приехал с пассажирами к междугороднему автовокзалу. Там к нему подошли 35-летний ранее судимый херсонец и еще один неизвестный. Между мужчинами вспыхнул конфликт по пассажирским перевозкам, который перерос в преследование на автомобилях и драку", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что через несколько часов после инцидента пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где ему установили диагноз: множественные ушибные раны мягких тканей головы и тела, ушиб нижнего челюстного сустава.

При этом писать заявление по факту его избиения мужчина отказался. Однако полицейские зарегистрировали уголовное производство.

Обстрел Херсона

Напомним, что Россия начала массовую бомбардировку Херсона во время эвакуации. В МВД отмечают, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными. В результате обстрела войсками РФ Херсона погибла женщина в центре города.

Армия РФ обстреляла лодку с людьми в Херсоне. По его словам, шесть человек, которые эвакуировались с левого берега, получили ранения - добрались до Херсона и были госпитализированы.

Вследствие обстрела лодки российскими оккупантами возле Херсона ранения получили 13 человек. Среди погибших-74-летний мужчина, который собственным телом прикрыл женщину, когда россияне открыли огонь по лодке.

Больше важных новостей:

волонтеры новости Херсона эвакуация Подрыв Каховской ГЭС
Реклама

Главное за день

Байден передумал упрощать требования для вступления Украины в НАТО

Байден передумал упрощать требования для вступления Украины в НАТО

19:37 Мир
В Херсоне перевозчики жестоко избили волонтера, который бесплатно перевозил людей

В Херсоне перевозчики жестоко избили волонтера, который бесплатно перевозил людей

18:41 Украина
"Пробили дно": в МИД поставили на место TF1 за сюжет из логова оккупантов РФ

"Пробили дно": в МИД поставили на место TF1 за сюжет из логова оккупантов РФ

17:52 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:37

Байден передумал упрощать требования для вступления Украины в НАТО

19:20

Россия через некоторое время после войны может пожелать взять реваншмнение

19:18

Пятеро детей так и не дождались папу: в тяжелых боях за Украину погиб воин со ЛьвовщиныВидео

18:41

В Херсоне перевозчики жестоко избили волонтера, который бесплатно перевозил людейВидео

18:09

В рюкзаке автомат: Виталий Ким показал редкие кадры со своей женой

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:52

"Пробили дно": в МИД поставили на место TF1 за сюжет из логова оккупантов РФ

17:34

На Кременчугском мясокомбинате утечка аммиака: есть пострадавшие

17:05

"Санитарная зона" в Украине: Тука рассказал, чего на самом деле хочет достичь ПутинВидео

16:57

РФ хочет захватить Украину, чтобы начать войну с НАТО: Ермак о сценарии Кремля

Реклама
16:55

Взрыв был в "сердце" конструкции: в NYT объяснили, как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

16:37

На Бахмутском направлении ВСУ освобождают территории: Череватый о затишье у оккупантовВидео

16:03

Должна знать каждая хозяйка: сколько варить куриные ножки до полной готовности

16:01

Опасаются любых поворотов судьбы: только 3 знака зодиака безумно боятся переменВидео

15:57

Ждут наступления ВСУ: опубликованы кадры окопов оккупантов РФ на воротах в КрымВидео

15:47

Блинкен раскрыл, что Россия не готовится применить ядерное оружие - Bloomberg

15:45

Французский канал TF1 опозорился репортажем с позиций оккупантов РФВидео

15:07

Россия не выстоит в войне против Запада: эксперт раскрыл деталиВидео

14:49

ВСУ на пути к освобождению Крыма: американский генерал раскрыл сценарий

14:27

РосСМИ: Пугачева спряталась за очками после неудачной пластики

14:15

Запад ответит Путину войной, если РФ применит ядерку в Балтийском море – МорозовВидео

Реклама
13:51

Четыре человека погибли на месте: РФ ударила ракетой в автомобиль на Харьковщине

13:34

ВСУ проломили оборону РФ и продвинулись на юге: уничтожены пять рот оккупантовВидео

13:33

"Легко не будет": бывшая Остапчука заговорила про суд и дележку имущества

13:00

Гороскоп на завтра 18 июня 2023: Львам – повышение, Раку - деньгиВидео

12:51

"Пар из головы разрывает крышку": эксперт разнес ахинею Путина о войне в УкраинеВидео

12:47

Подоляк – о ядерных угрозах Лукашенко: он "близнец" Медведева и вещает анекдотыВидео

12:39

"Очень больно": Камалия выдала правду об отношениях с Захуром

12:16

Удар ракетами по Киеву во время визита делегации ЮАР: Минобороны объяснило цель РФ

12:06

Союз Пригожина с Золотовым для свержения Путина: эксперт оценил сценарийВидео

11:46

Запад терпит издевки Кремля, оттягивая крах мирового порядкамнение

11:45

Цены на АЗС резко взлетят: названа новая стоимость бензина и дизтоплива

11:13

"Олигархи РФ в диалоге с Западом": элиты могут устроить переворот в России – ТукаВидео

11:00

Знаки зодиака с самыми сильными ангелами-хранителями: астролог назвал счастливчиковВидео

10:46

Украина берет инициативу и победит в войне, нужны ракеты на 200 км – МинобороныВидео

10:22

"Паркетные генералы предали": эксперт рассказал о новых планах Путина

09:52

В Мелитополе пьяные оккупанты обстреляли ФСБшников и "комендатуру" – СМИ

09:42

Пригожин получил пощечину: Тука рассказал, как у Шойгу возвращали главу ВагнераВидео

09:00

Кремлевские элиты договорились отстранить Путина от власти - Георгий ТукаЭксклюзив

08:58

В РФ группа чиновников требует у Путина "вернуться к общепризнанным границам" – ISW

08:30

ВСУ опережают темпы, понадобится 4 месяца, чтобы летать на F-16 – РезниковВидео

Реклама
08:20

Что обяжет НАТО надавать по морде российскому насильникумнение

07:32

ВСУ добились успехов при наступлении в Запорожской и Донецкой областях – ISWВидео

07:05

Загадка, которая заставит почесать голову: не все найдут 4 звезды среди стеклянных шаров

06:30

Почему нельзя "відкривати двері" и "закривати очі": Авраменко удивил ответомВидео

06:20

Собирай-ка ты, Володенька, манатки и проваливай из Кремлямнение

05:00

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти цифру 2 за 8 секунд

04:30

Помидоры ошарашат небывалым урожаем: какие листья нельзя удалять у томатов

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 17 июняВидео

03:30

Началась 2-я фаза войны, а в 3-й РФ сбросит ядерный заряд в Балтийское море – МорозовВидео

02:20

Гороскоп на июль 2023 для Тельцов: смена работы, везение и путешествиеВидео

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять