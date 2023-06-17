В Херсоне перевозчики жестоко избили волонтера, который бесплатно перевозил людей

В Херсоне местные перевозчики напали на известного волонтера, который бесплатно перевозил людей.

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В Херсоне избили волонтера / коллаж: Главред, фото: Telegram Александр Прокудин

Вчера, 16 июня, в Херсоне местные перевозчики напали и избили известного волонтера, который отвозил людей бесплатно в безопасные места.

"Вчера избили известного волонтера, который бесплатно перевозил с опасных территорий Херсонщины людей. Били подло, вдвоем, пока он не упал, и еще продолжали бить ногами. Нападающие уже установлены. Они зарабатывают на пассажирских перевозках, пользуясь горем, постигшим наших людей во время российской агрессии. Полиция разбирается с нападавшими, зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 статьи 296 хулиганство", - сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

Глава ОВА также сообщил, что эвакуация из Херсонщины является бесплатной. Он призвал жителей не платить тем, кто наживается на человеческой беде и опубликовал видео избиения волонтера.

видео дня

Смотрите видео о том, как перевозчики избили волонтера, в Telegram-канале Главред:

Полиция Херсонщины сообщила, что волонтера избили в Херсоне в районе автовокзала. Полицейские обнаружили информацию об этом во время мониторинга местных новостей.

"Во время проверки информации следователи Херсонского районного управления полиции установили, что вчера, 16 июня, около 16 часов 42-летний житель областного центра приехал с пассажирами к междугороднему автовокзалу. Там к нему подошли 35-летний ранее судимый херсонец и еще один неизвестный. Между мужчинами вспыхнул конфликт по пассажирским перевозкам, который перерос в преследование на автомобилях и драку", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что через несколько часов после инцидента пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где ему установили диагноз: множественные ушибные раны мягких тканей головы и тела, ушиб нижнего челюстного сустава.

При этом писать заявление по факту его избиения мужчина отказался. Однако полицейские зарегистрировали уголовное производство.

Обстрел Херсона

Напомним, что Россия начала массовую бомбардировку Херсона во время эвакуации. В МВД отмечают, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными. В результате обстрела войсками РФ Херсона погибла женщина в центре города.

Армия РФ обстреляла лодку с людьми в Херсоне. По его словам, шесть человек, которые эвакуировались с левого берега, получили ранения - добрались до Херсона и были госпитализированы.

Вследствие обстрела лодки российскими оккупантами возле Херсона ранения получили 13 человек. Среди погибших-74-летний мужчина, который собственным телом прикрыл женщину, когда россияне открыли огонь по лодке.

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