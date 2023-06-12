На Херсонщине спадает вода, но подтоплены еще почти 4 тысячи домов - ГСЧС

Вечером 11 июня в Херсонской области подтопленны 3,8 тысячи домов в 32 населенных пунктах Правобережья. Еще 14 населенных пунктов подтоплены на временно оккупированной территории региона.
"По состоянию на 20:00 на г. Днепр в створе поста "Херсон" наблюдается постепенное снижение уровня воды и находится на уровне 3,6 м (снижено на 50 см с начала суток; снижено от максимального уровня 177 см). На Каховском водохранилище в створе поста "Никополь" отмечается снижение уровня воды (с момента аварии) на 7,67 метра", - информирует пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.
К ликвидации последствий привлекли около 2 тысяч спасателей и более 260 единиц техники.
Смотрите видео о реальных последствиях подрыва Каховской ГЭС:
Катастрофа на Каховской ГЭС
6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.
В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.
В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).
Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.
Больше важных новостей: