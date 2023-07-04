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"Он зависит от Путина": Маломуж рассказал о хитром плане Кадырова

Мария Тупик
4 июля 2023, 15:39 обновлено 4 июля, 15:39
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Николай Маломуж говорит, что Кадыров стал очень хитрым политиком, который переживал различные кризисы.
Кадыров, Маломуж
Маломуж рассказал о хитром плане Кадырова / Коллаж Главред, фото скриншот, Главред

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду рассказал, что глава Чечни Рамзан Кадыров очень зависим от диктатора Владимира Путина.

"На данный момент он зависим от Путина. Тем более, он в некоторой степени уже ослаб и физически, и организационно. Он не показал эффективности на поле боя, не выполнил ни одной задачи, поэтому попал в опалу. Но после путча сейчас появляется контроль в формате "кто что делал и кто предал". Под вопросом как раз и сам Кадыров — он выжидает, ведь он стал очень хитрым политиком, который переживал различные кризисы. А возможно в период наступательных операций, когда Россия будет системно проигрывать, тогда активизируются все политические силы и наступит время Кадырова, заявившего, что он уже готовит формат независимой Чеченской Республики. В данной ситуации они будут подбирать такой формат, чтобы дистанцироваться от Москвы. Но это будет только тогда, когда режим будет настолько слабым под влиянием ВСУ и наших реальных побед, поражения России и самого Путина", - говорит Маломуж.

По словам генерала армии Украины, момент наступит тогда, когда "много политических, военных структур России будут думать, как устранить Путина".

"Или же когда будут его непосредственно устранять — например, силовики, политики, олигархи объединятся и поймут, что выхода нет, и для того, чтобы снять угрозу для России и для себя лично, поставят вопрос об устранении Путина. Об этом уже даже говорил Гиркин, требовавший от Путина отставки, проведения операции "Преемник" вместо Путина. То есть когда уже реально ситуация будет неопределенной, они будут терпеть поражение, тогда уже по Путину поставят вопрос: устранить его физически или политически. А Кадыров уже будет играть свою игру в независимость и договариваться с некоторыми политическими, военными силами о том, чтобы кооперироваться с ними в тех или иных вопросах", - говорит он.

Смотрите полное интервью Николая Маломужа для Главреда:

Как ранее сообщали, украинские военные ликвидировали на фронте российского оккупанта, полковника Евгения Писаренко, который был командиром одного из отрядов спецподразделения Кадырова "Ахмат".

Ранее сообщалось, что на Белгородщине ликвидировали полковника РФ, которого отправили уничтожить "ДРГ". Российский полковник был ликвидирован после того, как попал в засаду вблизи украинской границы.

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