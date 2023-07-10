Войска РФ в Бахмуте в ловушке, ВСУ берут город под огневой контроль – Сырский

Армия Украины успешно продвигается на Бахмутском направлении и выбивает оккупантов агрессора России с захваченных позиций, сказал Александр Сырский.

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ВСУ берут Бахмут под огневой контроль - Сырский / Фото t.me/osirskiy

Силы обороны Украины продолжают вести тяжелые бои с оккупантами России на Бахмутском направлении и выбивают врага с его позиций. Захватчики в Бахмуте уже в ловушке, украинские войска берут город под огневой контроль. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что российские оккупационные подразделения в Бахмуте уже в ловушке ВСУ. Город берется под огневой контроль.

"Бахмут. Враг находится в ловушке, город берется под огневой контроль Сил обороны", - отметил Сырский.

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Также он добавил, что силы обороны ведут боевую работу на Бахмутском направлении и выбивают российских оккупантов с захваченных ими позиций.

"На Бахмутском направлении враг выбивается с позиций", - подчеркнул Александр Сырский.

Ситуация в Бахмуте

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский ранее сказал, что силы обороны Украины на Бахмутском направлении смогли отвоевать у оккупантов РФ территории, которые ранее были ими захвачены. Армия сокрушает вражескую технику.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинская армия удерживает инициативу на Бахмутском направлении. Войска продвигаются на северном и южном флангах и оказывают давление на врага.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что ВСУ фактически взяли в ловушку оккупантов России в Бахмуте. Украинская армия продвинулась на южном фланге Бахмутского направления.

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