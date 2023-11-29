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Тука рассказал, заставят ли гигантские потери армии РФ русских опомниться

Дмитрий Видоменко
29 ноября 2023, 13:55
Как говорит Георгий Тука, пока все выглядит так, что Кремль через СМИ в очередной раз "накачивает" население страны-агрессора РФ по поводу потерь.
Тука, русская армия
Как говорит Георгий Тука, пока еще хватает жителей русской глубинки, которые готовы стать оккупантами / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Судя по российским Тelegram-каналам, желание участвовать в авантюре Путина, рискуя собственной жизнью, у "глубинного русского народа" уменьшается. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"В последнее время на различных российских пропагандистских каналах неоднократно слышал от участников "политических шоу" тезис о том, что Россию не сможет победить Запад, а, тем более, Украина. Потому что, в отличие от Запада и Украины, у "русского народа" отсутствует понятие "допустимого урона", то есть того уровня потерь, который общество готово воспринять ради достижения цели, а, если превышается этот уровень потерь, общество задумывается, не слишком ли высокую цену оно платит за свои прихоти и цель. У "русского народа" таких тормозов нет. Не могу сказать, что согласен с такой точкой зрения – просто не знаю, насколько это соответствует действительности. Вполне предполагаю, что это очередной пропагандистский трюк, направленный на то, чтобы убедить в этой непобедимости России прежде всего зрителей из Украины", ‒ сказал он.

Как говорит Тука, пока все выглядит так, что Кремль через пропагандистские СМИ в очередной раз "накачивает" население страны-агрессора РФ.

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"Тезисы о том, что украинцев 40 миллионов, а россиян 140 миллионов, и поэтому россияне украинцев перемелят и их ничто не остановит, потому что у них неограниченный мобилизационный ресурс, направлены на деморализацию украинского населения. И этот тезис об отсутствии предела допустимых потерь у россиян направлен на усиление идеи о невозможности победы над Россией. Возможно, такие высказывания и справедливы, но лишь частично. У России огромная территория. Поэтому, когда мы говорим о том, что на сегодняшний день Россия потеряла в войне 300 тысяч человек, нужно понимать, что эти 300 надгробий с крестами разбросаны по огромной территории. Поэтому если в определенное село привезли три гроба, и на кладбище появились три новых креста, для жителей этого российского села это не выглядит катастрофой или трагедией. Зато на наших кладбищах появились места захоронения наших героев, которые раскинулись вплоть до горизонта. Конечно, на нас это влияет совсем иначе", ‒ сказал он.

Тем не менее, говорит Тука, пока еще хватает жителей русской глубинки, которые готовы рисковать собственной жизнью, руками и ногами.

"Впрочем, судя по российским Тelegram-каналам, желание участвовать в авантюре Путина, рискуя собственной жизнью, у "глубинного русского народа" уменьшается. Конечно, еще хватает придурков, готовых ради выплаты долгов или приобретения нового автомобиля китайского производства рисковать собственной жизнью, руками и ногами. Уничтожением таковых сейчас и занимаются Вооруженные силы Украины", ‒ подытожил он.

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Потери оккупантов в районе Авдеевки

Рекордные потери армии российских оккупантов в ноябре нынешнего года вызваны наступлением на Авдеевку. Такое заявление было опубликовано на официальной странице Минобороны Великобритании в сервисе микроблогов Twitter.

Как отмечается в сводке, в течение ноября потери в российской армии, по данным украинского Генштаба, составляют в среднем 931 человек в день.

До того в зоне Авдеевки оккупанты увеличили количество штурмов. Из-за активных боевых действий линия фронта остается нестабильной. Несмотря на это, Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию, включая территорию коксохимического завода, который стал целью для захвата российских вражеских сил.

Также раньше Вооруженные силы Украины опровергли информацию о прорыве российских оккупационных войск в промышленной зоне Авдеевки на юго-востоке города. По сообщению офицера 59-й отдельной механизированной бригады, украинские войска контролируют ситуацию и удерживают свои позиции.

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