Захват трассы Алешки-Новая Каховка является главной задачей для ВСУ - Костенко

По словам полковника СБУ, россияне перебрасывают подразделения с других направлений для того, чтобы остановить продвижение Сил обороны на левом берегу Днепра.

https://glavred.info/ukraine/zahvat-trassy-aleshki-novaya-kahovka-yavlyaetsya-glavnoy-zadachey-dlya-vsu-kostenko-10520767.html Ссылка скопирована

Полковник СБУ раскрыл главную задачу ВСУ на левом берегу Днепра / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, Владимир Зеленский

Продолжаются бои за освобождение левобережья Херсонской области. Вооруженные силы Украины получили задание восстановить контроль над дорогой Алешки-Новая Каховка, что может стать одной из важнейших операций.

Эту информацию сообщил полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что основная сложность боевых действий в этом регионе связана с переправкой через реку.

"Когда закрепятся на плацдарме, то мы сможем постоянно перебрасывать войска и технику, чтобы враг не мог постоянно накрывать артиллерией. Это будет одна из самых сложных операций, поскольку она происходит при преимуществе россиян в количестве пехоты и техники, также бои идут на болотистой местности", - пояснил Роман Костенко. видео дня

Полковник Службы безопасности Украины отмечает, что наши военные "сейчас прилагают максимум усилий". Однако важно рассматривать операцию по освобождению трассы Алешки-Новая Каховка в контексте общей обстановки на фронте. Важно внимательно отслеживать события на фронте для полного понимания ситуации.

"Российские войска, которые сейчас пытаются сдержать нашу морскую пехоту на левом берегу, были переброшены с других направлений, а потому нашим подразделениям на других участках полегчало", — пояснил Костенко.

Боевые действия на левом берегу Херсонщины

Во вторник, 28 ноября, состоялся сильный взрыв на временно оккупированной территории Херсонской области. Вооруженные силы Украины атаковали здание в селе Юбилейное, где в это время собирались оккупанты на совещание.

Глава областного совета Херсонской области Александр Самойленко сообщил, что российские оккупанты почти полностью разрушили некоторые населенные пункты на освобожденной территории Херсонщины.

17 ноября, президент Владимир Зеленский отреагировал на успехи Вооруженных сил Украины на левобережье Днепра, разместив фотографию форсирования реки и выразив благодарность бойцам.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.