Когда Путин согласится на мир в Украине: в Reuters рассказали, чего ждет диктатор

Неназванный чиновник из Государственного департамента США озвучил свои предположения относительно мирных переговоров РФ и Украины.

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Путин не пойдет на мир в Украине до результатов выборов президента США – Reuters / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин не пойдет на мирное соглашение с Украиной до результатов выборов в США в ноябре 2024 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на анонимного чиновника из Государственного департамента США.

"Я ожидаю, что Путин не пойдет на мир или конструктивный мир до того, как увидит результат наших выборов", – сказал собеседник.

Он также ответил на вопрос о том, это его личное мнение или позиция американского правительства. Чиновник отметил, что это было "широко распространенное мнение".

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Свое заявление чиновник сделал на фоне опасений, что потенциальная победа экс-президента США Дональда Трампа может подорвать поддержку Украины со стороны Запада.

Сообщается, что чиновник Госдепа после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе заявил на брифинге для журналистов, что Альянс подтвердил свою поддержку Украины, зная о малой вероятности мирного соглашения в 2024 году.

Он добавил, что на встрече НАТО 28 ноября "именно в этом контексте все союзники выразили решительную поддержку Украине".

Мирные переговоры России и Украины

Украина не будет садиться за стол переговоров с Россией, пока полностью не освободит оккупированные территории. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Украина рискует невольно оказаться втянутой в мирные переговоры со страной-агрессором Россией, если западные партнеры не обеспечат украинцев необходимым количеством вооружения для борьбы с оккупантами. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Издание Bild, ссылаясь на источники в правительственных кругах Германии, писало о том, что США и Германия пытаются втянуть Украину в переговоры с Россией. Они уже даже "придумали" план, как усадить за этот стол президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь, у Байдена и Шольца открестились от заявлений о принуждении Зеленского к переговорам с РФ.

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